Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Очевидец снял на камеру колонну с уничтоженной техникой ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
15:35 (мск), источник: Tengrinews

Байбек поручил сохранить брусчатку 30-х годов, найденную по улице Панфилова в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил архитекторам и подрядным организациям сохранить фрагменты старой брусчатки 1930-х годов, найденные в ходе ремонтных работ по улице Панфилова, использовав их при строительстве пешеходной зоны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что камни нашли под слоями асфальта. «Это все история нашего любимого города, которую мы должны сохранить», — сказал Байбек.

Теперь архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции улицы Панфилова для того, чтобы использовать неожиданную находку. По словам историка архитектуры Алмаса Ордабаева, данное мощение относится к периоду 30−34-х годов прошлого века.

«Брусчатка является частью бывшей правительственной площади. Вот эта площадь проходила перед первым домом правительства в Алматы, в котором сейчас находится академия искусств имени Жургенова. Она охватывала участок не только перед самим зданием, но и улицу Кирова, ныне Богенбай батыра. Дальше брусчатка шла по улице Кирова до улицы Фурманова, потом в конце или в начале войны эту часть залили асфальтом, а кусочек брусчатки оставался на улице Кирова напротив здания Турксиба и Жилкомбината. То есть от Панфилова до улицы Фурманова. То, что сейчас обнаружено, это как раз часть той площади и именно на участке Кирова. Таким образом, получается достаточно интересный архитектурный памятник. Если не получится оставить брусчатку на том же уровне, то, возможно, придется приподнимать ее», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В ДВД Алматы подтвердили ограбление банка
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь