Байбек поручил сохранить брусчатку 30-х годов, найденную по улице Панфилова в Алматы

Сообщается, что камни нашли под слоями асфальта. «Это все история нашего любимого города, которую мы должны сохранить», — сказал Байбек.

Теперь архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции улицы Панфилова для того, чтобы использовать неожиданную находку. По словам историка архитектуры Алмаса Ордабаева, данное мощение относится к периоду 30−34-х годов прошлого века.

«Брусчатка является частью бывшей правительственной площади. Вот эта площадь проходила перед первым домом правительства в Алматы, в котором сейчас находится академия искусств имени Жургенова. Она охватывала участок не только перед самим зданием, но и улицу Кирова, ныне Богенбай батыра. Дальше брусчатка шла по улице Кирова до улицы Фурманова, потом в конце или в начале войны эту часть залили асфальтом, а кусочек брусчатки оставался на улице Кирова напротив здания Турксиба и Жилкомбината. То есть от Панфилова до улицы Фурманова. То, что сейчас обнаружено, это как раз часть той площади и именно на участке Кирова. Таким образом, получается достаточно интересный архитектурный памятник. Если не получится оставить брусчатку на том же уровне, то, возможно, придется приподнимать ее», — сказал он.