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15:32 (мск), источник: Forbes.kz

На ЭКСПО ввели новый тип билета — вечерний

Жители и гости Астаны при покупке трех билетов на входных группах выставки будут получать один билет в подарок.

Источник: Forbes.kz

В выходные дни дети и подростки до 17 лет могут посетить выставку бесплатно. Дети до 12 лет проходят обязательно в сопровождении взрослых, при этом необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка по которому выдается бесплатный билет на выставку.

Кроме того, компания сообщает о вводе нового вида билета — вечерний, который будет действовать с 18.30. Его стоимость составит 2 тыс. тенге в будний день и 3 тыс. в выходной. Условия вечернего билета билета распространяются также для льготных категорий граждан, которым билет будет стоить в два раза меньше льготной цены, то есть 1 тыс. тенге в будний день и 1,5 тыс. в выходной.

Напомним, что также открыты продажи абонементов на ЭКСПО-2017. Стоимость абонемента составляет 50 000 тенге для стандартной категории и 25 000 тенге — для льготной на весь период проведения выставки. Приобрести абонемент можно в официальных билетных кассах ЭКСПО-2017 и в кассах на входных группах выставки. Все абонементы являются именными, поэтому при приобретении абонемента, а также при проходе на территорию выставки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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