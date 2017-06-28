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16:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии больше всего

УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал очередные данные выборочного еженедельного мониторинга цен на социально значимые продукты в республике по состоянию на 26 июня.

Источник: Башинформ

Больше других за неделю поднялась в цене свежая белокочанная капуста — на 12,3 процента и достигла в среднем 55,88 рубля за килограмм.

На 4,1 процента выросли в цене яблоки — 102,69 рубля за килограмм.

На 2,4 и 2,3 процента, соответственно, подорожали морковь и сахар — 43,69 и 42,16 рубля за килограмм.

Гречневая крупа стала дороже за неделю в регионе на 2,1 процента. Килограмм этой крупы можно приобрести сейчас в среднем за 50,45 рубля.

В список подорожавших продуктов также попали: подсолнечное масло, картофель, цельное пастеризованное и стерилизованное молоко, яйца и сыры. Недельный рост цен на эти продукты составил 0,1 — 1,2 процента.

Неизменной осталась стоимость соли и хлеба.

И, наоборот, показали незначительное снижение цены на мороженую рыбу, говядину, репчатый лук, баранину, рис, пшено, чай, свинину, сливочное масло, охлажденные куры, а также муку и вермишель. Снижение составило 0,2 — 1,8 процента, констатировали статистики.

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