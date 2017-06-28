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16:15 (мск), источник: Интерфакс

Бензин в Крыму стремительно дешевеет вторую неделю подряд после визита главы ФАС

28 июня. Interfax-Russia.ru — Средние цены на бензин в России на прошлой неделе продолжили постепенно расти: бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек — до 37,46 руб./л, Аи-95 — на 5 копеек — до 40,16 руб./л, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Источник: Reuters

В Крыму и Севастополе вторую неделю подряд наблюдается значительное падение цен на топливо. Бензин Аи-92 в этих регионах подешевел на 31−40 копеек, Аи-95 — на 19−22 копейки, дизтопливо — на 13−37 копеек.

В начале июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев посетил Севастополь, где заявил, что ведомство беспокоит ситуация с ценами на топливо в регионе. «Мы считаем, что здесь есть сговор», — говорил И. Артемьев.

Крым и Севастополь — единственные регионы в России, где цены на бензин снижаются. В целом цены на бензин в стране продолжают расти на фоне сезонного повышения стоимости топлива в рознице.

Лидером повышения цен стал Центральный округ, где литр Аи-92 подорожал на 14 копеек — 37,02 руб., Аи-95 — на 16 копеек, до 39,9 руб. Сильнее всего цена на бензин повысилась в Воронежской области — на 82−93 копеек, Тверской области — на 41 копейку, Ярославской области — 18−28 копеек.

В Москве бензины за неделю подорожали на 4−8 копеек, в Московской области рост составил 9−14 копейки.

Кроме того, бензин значительно подорожал в большинстве регионов Поволжья, Ямало-Ненецком автономном округе, Кемеровской области, Хакасии и на Камчатке.

Летнее дизтопливо дорожало на прошлой неделе по всей России. Заметнее всего цена на дизтопливо поднялась в Воронежской области (+1,14 руб.), Тверской области (+41 коп.), Ульяновской области (+37 коп.), ЯНАО (+88 коп.), на Камчатке (+70 коп.).

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