Количество денежных переводов в Молдову продолжает расти

По данным Национального банка, при этом сумма переводов в мае — $105,23 млн. — на 19,1% больше, чем год назад. Это крупнейшая сумма переводов с начала года.



Основная часть средств — $91,81 млн. — поступила через системы международных денежных переводов. В структуре валютных переводов по-прежнему доминирует доллар, доля которого составила 49,6% (-1,2 п.п.), евро — 40,9% (+1,2 п.п.) и российские рубли — 9,5% (на прошлом уровне).



В 2016 г. объем чистых денежных переводов из-за рубежа через банки Молдовы в пользу физических лиц составил $1,079 млрд., что на $50 млн. (4,5%) меньше, чем годом ранее.