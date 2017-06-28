Количество денежных переводов в Молдову продолжает расти
К началу июня объем чистых денежных переводов в Молдову посредством банков
К началу июня объем чистых денежных переводов в Молдову посредством банков
По данным Национального банка, при этом сумма переводов в мае — $105,23 млн. — на 19,1% больше, чем год назад. Это крупнейшая сумма переводов с начала года.
Основная часть средств — $91,81 млн. — поступила через системы международных денежных переводов. В структуре валютных переводов
В 2016 г. объем чистых денежных переводов