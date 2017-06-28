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16:04 (мск), источник: Actualitati.md

Количество денежных переводов в Молдову продолжает расти

К началу июня объем чистых денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц составил $443,25 млн., что почти на $40 млн. (9,5%) больше января-мая 2016 г, сообщает Инфотаг.

Источник: Actualitati.md

По данным Национального банка, при этом сумма переводов в мае — $105,23 млн. — на 19,1% больше, чем год назад. Это крупнейшая сумма переводов с начала года.

Основная часть средств — $91,81 млн. — поступила через системы международных денежных переводов. В структуре валютных переводов по-прежнему доминирует доллар, доля которого составила 49,6% (-1,2 п.п.), евро — 40,9% (+1,2 п.п.) и российские рубли — 9,5% (на прошлом уровне).

В 2016 г. объем чистых денежных переводов из-за рубежа через банки Молдовы в пользу физических лиц составил $1,079 млрд., что на $50 млн. (4,5%) меньше, чем годом ранее.

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