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16:05 (мск), источник: Ведомости

Дуров согласился предоставить данные Telegram для реестра Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров разрешил внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации. Он опубликовал данные, необходимые для внесения в реестр Роскомнадзора, на своей странице в «ВКонтакте».

Источник: Reuters

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору», — написал он.

Дуров заявил, что не возражает против «использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре». При этом он подчеркнул, что команда мессенджера не будет «выполнять антиконституционный и нереализуемый технически “закон Яровой” — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Комментарии
1
Сергей Костенко
А как петушился...
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