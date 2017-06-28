Дуров согласился предоставить данные Telegram для реестра Роскомнадзора

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору», — написал он.

Дуров заявил, что не возражает против «использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре». При этом он подчеркнул, что команда мессенджера не будет «выполнять антиконституционный и нереализуемый технически “закон Яровой” — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».