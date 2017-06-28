«Уральские авиалинии» получили второй самолет с акульими плавниками

«Уральские авиалинии» получили из Тайваня новый Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.

Уникальная конструкция позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива. Это второй лайнер с таким механизмом крыла в парке авиакомпании.

Как сообщили «Уралинфорбюро» в пресс-службе перевозчика, первый полет самолет, рассчитанный на перевозку 215 пассажиров, совершил по популярному маршруту Екатеринбург — Москва.

Следует отметить, что программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году. Сейчас в парке авиакомпании насчитывается 43 Airbus.