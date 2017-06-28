«Уральские авиалинии» получили второй самолет с акульими плавниками
Он успел совершить первый рейс.
Он успел совершить первый рейс.
«Уральские авиалинии» получили из Тайваня новый Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.
Уникальная конструкция позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива. Это второй лайнер с таким механизмом крыла в парке авиакомпании.
Как сообщили «Уралинфорбюро» в
Следует отметить, что программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году. Сейчас в парке авиакомпании насчитывается 43 Airbus.