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17:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Уральские авиалинии» получили второй самолет с акульими плавниками

Он успел совершить первый рейс.

Источник: УралИнформБюро

«Уральские авиалинии» получили из Тайваня новый Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа шарклет высотой 2,4 метра. Они выполнены из композитных материалов, а по форме напоминают акульи плавники.

Уникальная конструкция позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива. Это второй лайнер с таким механизмом крыла в парке авиакомпании.

Как сообщили «Уралинфорбюро» в пресс-службе перевозчика, первый полет самолет, рассчитанный на перевозку 215 пассажиров, совершил по популярному маршруту Екатеринбург — Москва.

Следует отметить, что программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году. Сейчас в парке авиакомпании насчитывается 43 Airbus.

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