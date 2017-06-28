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16:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Денежные доходы жителей Татарстана с декабря упали на 15,2%

Прогноз министерства экономики Татарстана на 2017 год противоречит словам министра финансов РФ о росте реальных доходов населения.

К началу мая 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Татарстана составляли 27 899,7 рубля против 32 909,3 рубля в конце декабря 2016 года. Таким образом, спад по данному показателю составил 15,2%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в регионе к началу мая была 31 874 рубля. В конце декабря этот показатель составлял 38 623 рубля. Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам, в мае 2017 года составляла 3494 рубля.

Отдел государственной статистики Казани пока подвёл зарплатные итоги только за 1-й квартал 2017 года. Так, к началу II квартала средняя зарплата у работников средних и крупных компаний была на уровне 37,3 тыс. рублей.

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Реальные денежные доходы жителей республики в январе-апреле 2017 года к соответствующему периоду 2016 года упали на 6,5%. Такие сведения обнародовал Татарстанстат в отчёте о социально-экономическом развитии республики в январе-мае 2017 года. Не лучше ситуация выглядела и в 2016 году относительно 2015-го — снижение на 6,6%

Реальные располагаемые доходы в апреле относительно марта снизились на 0,7%. При этом в феврале и марте 2017 года наблюдался прирост данного показателя. В марте относительно февраля он был почти на 20%.

Возвращаясь к отчёту Татарстанстата, отметим, что к июню 2017 года численность официально безработных в республике составила 13,9 тыс. человек. До конца года к числу безработных присоединятся и работники трёх «лопнувших» банков — «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Татагропромбанка». Всего из них уволят около 1,7 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов в конце июня 2017 года заявил, что реальные доходы населения растут.

По словам министра, предполагается, что «по году (реальные доходы населения) вырастут не менее чем на 1% в реальном выражении», то есть будут выше, чем инфляция.

Министерство экономики Татарстана в своём официальном прогнозе на 2017 год не соглашается с Антоном Силуановым. Согласно документу, реальные денежные доходы населения региона к итогам 2016 года будут ниже на 0,4%. Небольшой прирост прогнозируется только на 2018 год — на 0,5%.

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