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17:34 (мск), источник: ЮГА.ру

Недоработки при ремонте улицы Красных Партизан в Краснодаре устранят в течение недели

Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий проверил благоустройство улицы Красных Партизан при проведении ремонта и устранение локальных недоработок подрядчиком.

Ремонт там начался 5 июня. На участке от улицы Каляева до улицы Тургенева заново заасфальтировали тротуары, установили бордюры и устроили подъезды к придомовым территориям. При этом асфальт липкий, но, по словам специалистов, это эффект исчезнет через несколько дней. На новом покрытии уже есть повреждения, которые появились после проезда тяжелой техники. Еще на одном промежутке часть тротуара осталась без асфальта из-за установленной конструкции для безопасного движения пешеходов вдоль стройки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в ходе проверки работ выяснилось, что владельцы нескольких возводимых объектов, кафе, магазинов и офисных зданий препятствуют асфальтированию тротуаров, мотивируя это тем, что в будущем они будут укладывать тротуарную плитку за счет собственных средств.

«Мы индивидуально проработаем вопрос благоустройства территории с каждым застройщиком и подпишем документ, который обяжет выполнить взятые на себя обязательства, при этом укажем сроки. Там, где укладка плитки — вопрос далекого будущего, надо сегодня благоустроить тротуары, чтобы не оставлять “пробелов”», — сказал вице-мэр.

Вице-мэр также потребовал выполнять работы с учётом сохранения деревьев, отметил недопустимость «закатывания» их в асфальт.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов уже заявлял, что плохие дороги подрядчики будут переделывать за свой счет.

В марте мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что в Краснодаре впервые отремонтируют 80 км дорог за 3,5 млрд рублей, а во время прямой линии Путина 15 июня краснодарец пожаловался на состояние улицы Новороссийской, где автомобиль провалился в яму.

Президент пообещал обратить внимание на проведение ремонтных работ, после чего губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отреагировал на комментарий Путина и заявил, что деньги на ремонт данной дороги, а также других проблемных участков не предоставлялись на протяжении пяти последних лет. А ответственность за качество ремонта дорог, по словам Кондратьева, необходимо возложить на подрядные организации.

После прямой линии с Путиным жители Краснодара выложили в сеть видео, на котором дорожные работники укладывают асфальт во время дождя.

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