Изменение платы за жилищно-коммунальные услуги обсудили на круглом столе

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Как известно, с 1 июля в Волгоградской области, как и по всей стране, меняются тарифы на ЖКУ. По инициативе депутатов 44 муниципальных образований предельный индекс роста платы составит 9,8%. В остальных — 4,2. Для объективного сравнения отметим, что в Астраханской области предельный индекс определили в 16%. Впрочем, и 9,8%, введенные, например, в Волгограде, не так страшны, как может показаться на первый взгляд. С этим помогла разобраться Татьяна Чернова, зам. председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Она начала с того, что с 1 июня изменилась плата за общедомовые нужды. — Теперь у нас расходы на общедомовые нужды переместились с коммунальных услуг в жилищные услуги. При этом, по поручению Правительства РФ, комитет тарифного регулирования осуществил сбор информации и расчет нормативов, которые вступили в силу с 1 июня. Нормативы на общедомовые нужда по горячей воде остались неизменными. Норматив на холодную воду с целью содержания общего имущества практически по всем типам домов снизится в два раза, а по некоторым домам и в три. Прежним он останется только для 1−5 этажных домов. Норматив потребления электрической энергии снизится на 70% для домов, которые не оборудованы лифтами, для домов с лифтами норматив останется прежним. Хочу отметить, что эти нормативы применяются в том случае, если в доме имеется водоразборное устройство. Теперь о тарифах, которые изменятся с 1 июля. По 44 муниципальным образованиям представительные органы местного самоуправления проанализировали ситуацию, которая сложилась на этих территориях. Не секрет, что сейчас у различных коммунальных организаций возникают финансовые трудности по оплате за поставленный газ, есть сети, изношенные до 80%. Поэтому, депутаты вышли с просьбой установить предельные индексы платы граждан для конкретных муниципальных образований.

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— Что такое 9,8%, -уточнила Татьяна Чернова. — Это, например, по Волгограду коснется только многоэтажных домов, у которых нет газа, у которых потребление горячей и холодной воды выше среднего. Вот у них будет 9,8%. У кого-то этот платеж, в зависимости от условий, вырастет на 8%, а у кого-то только на 6%. Это зависит от набора коммунальных услуг, от вида дома, от потребляемых объемов. Поэтому, резкого повышения не будет. Например, для двухкомнатной квартиры площадью 57 кв.м. и для одного проживающего, рост платы составит максимум 254 рубля. Таким образом, предельный индекс касается не всего населения муниципального образования, для которого он установлен, а лишь его части с самым невыгодным набором коммунальных услуг. Системно, основанием для принятых решений является необходимость доведения тарифов до размера экономически обоснованных. Таково решение Правительства РФ. — Могу сказать, что в сам тариф закладываются только затраты на текущий ремонт сетей, продолжил разговор председатель общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области Андрей Кузьмин. — Этих затрат практически хватает только на поддержание их в работоспособном состоянии. Но в то же время мы видим, что в Волгограде сезоны пиковых нагрузок срывов сроков подачи отопления нет, аварий с серьезными последствиями тоже нет. При этом, в Волгограде износ сетей составляет более 80%. Таким образом, часть текущих проблем решается через повышение тарифов, а системно — заключены концессионные соглашения на сети тепло-, водоснабжение и водоотведение. Объемы инвестиций — десятки миллиардов рублей. Концессионеры перед нами отчитываются по программам реконструкции и модернизации сетей. И мы планируем, что при снижении износа снизятся и расходы на текущее содержание и капитальный ремонт.

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