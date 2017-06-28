Изменение платы за жилищно-коммунальные услуги обсудили на круглом столе
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«Изменение платы за
Как известно, с 1 июля в Волгоградской области, как и по всей стране, меняются тарифы на ЖКУ. По инициативе депутатов 44 муниципальных образований предельный индекс роста платы составит 9,8%. В остальных — 4,2. Для объективного сравнения отметим, что в Астраханской области предельный индекс определили в 16%.
Впрочем, и 9,8%, введенные, например, в Волгограде, не так страшны, как может показаться на первый взгляд. С этим помогла разобраться Татьяна Чернова, зам. председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Она начала с того, что с 1 июня изменилась плата за общедомовые нужды.
— Теперь у нас расходы на общедомовые нужды переместились с коммунальных услуг в жилищные услуги. При этом, по поручению Правительства РФ, комитет тарифного регулирования осуществил сбор информации и расчет нормативов, которые вступили в силу с 1 июня. Нормативы на общедомовые нужда по горячей воде остались неизменными. Норматив на холодную воду с целью содержания общего имущества практически по всем типам домов снизится в два раза, а по некоторым домам и в три. Прежним он останется только для 1−5 этажных домов. Норматив потребления электрической энергии снизится на 70% для домов, которые не оборудованы лифтами, для домов с лифтами норматив останется прежним. Хочу отметить, что эти нормативы применяются в том случае, если в доме имеется водоразборное устройство.
Теперь о тарифах, которые изменятся с 1 июля. По 44 муниципальным образованиям представительные органы местного самоуправления проанализировали ситуацию, которая сложилась на этих территориях. Не секрет, что сейчас у различных коммунальных организаций возникают финансовые трудности по оплате за поставленный газ, есть сети, изношенные до 80%. Поэтому, депутаты вышли с просьбой установить предельные индексы платы граждан для конкретных муниципальных образований.
— Что такое 9,8%, -уточнила Татьяна Чернова. — Это, например, по Волгограду коснется только многоэтажных домов, у которых нет газа, у которых потребление горячей и холодной воды выше среднего. Вот у них будет 9,8%. У
Таким образом, предельный индекс касается не всего населения муниципального образования, для которого он установлен, а лишь его части с самым невыгодным набором коммунальных услуг.
Системно, основанием для принятых решений является необходимость доведения тарифов до размера экономически обоснованных. Таково решение Правительства РФ.
— Могу сказать, что в сам тариф закладываются только затраты на текущий ремонт сетей, продолжил разговор председатель общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области Андрей Кузьмин. — Этих затрат практически хватает только на поддержание их в работоспособном состоянии. Но в то же время мы видим, что в Волгограде сезоны пиковых нагрузок срывов сроков подачи отопления нет, аварий с серьезными последствиями тоже нет. При этом, в Волгограде износ сетей составляет более 80%. Таким образом, часть текущих проблем решается через повышение тарифов, а системно — заключены концессионные соглашения на сети тепло-, водоснабжение и водоотведение. Объемы инвестиций — десятки миллиардов рублей. Концессионеры перед нами отчитываются по программам реконструкции и модернизации сетей. И мы планируем, что при снижении износа снизятся и расходы на текущее содержание и капитальный ремонт.
Отметим, что в любом случае, меры социальной поддержки по оплате расходов граждан за жилое помещение и коммунальные услуги останутся неизменными.
— Государство оказывает в этой сфере достаточно серьезную поддержку со стороны различных источников, — отметил начальник отдела адресной социальной помощи населению комитета социальной защиты населения Волгоградской области Дмитрий Глинджев. — Это средства федерального и регионального бюджета. И здесь все будет корректироваться из тех расходов, которые гражданин будет нести. Я хотел бы напомнить, что у нас есть два вида оказываемой помощи. Для всех, у кого расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, есть возможность получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. У тех граждан, которые отнесены к категории малоимущих, с учетом поправочного коэффициента, установленного Правительством РФ, получается, зачастую, так, что они за жилье и коммунальные услуги после всех расчетов, не платят ничего. То есть, государство стопроцентно компенсирует им оплату за жилье и коммунальные услуги. А в целом, средний размер субсидии у нас получается 1 551 рубль.
За последние 5 месяцев только на жилищные субсидии бюджет региона потратил 554 млн. рублей.
Если человек, уже получая субсидию, относится к льготной категории граждан и законодательством предусмотрено в этом случае предоставление мер поддержки, то он получает их дополнительно. На это идут средства как федерального, так и регионального бюджета. Из федерального бюджета планируется в этом году направить Волгоградской области 1,6 млрд. рублей на предоставление мер соцзащиты в этой сфере. Из регионального бюджета на эти цели уйдут 1,3 млрд.
За жилищными субсидиями необходимо обращаться в органы местного самоуправления, или МФЦ. За мерами соцподдержки — в органы социальной защиты населения по месту жительства.