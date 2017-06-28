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16:57 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже депутаты горДумы утвердили новые правила размещения киосков и павильонов

В среду, 28 июня 2017 года, одним из главных вопросов на завершающим весеннюю сессию 2017 года заседании городской Думы стало утверждение порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Воронежа.

Речь идет о киосках и павильонах, которые работают в столице Черноземья. Новый порядок определил уполномоченным органом на заключение и ведение договоров для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа.

В документе, к примеру, говорится, что около киосков и павильонов может находиться не более трех единиц торгового оборудования. А на центральных улицах города — не более двух. Также указана площадь по размещению НТО — от 6 до 20 квадратных метров.

«Проверка нестационарного торгового объекта проводится не реже 1 раза в год или в случаях поступления жалоб граждан или организаций. Информация о дате и времени проверки доводится до субъекта не менее чем за сутки до её проведения», — говорится в документе.

Важные изменения внесены в порядок демонтажа незаконных киосков и павильонов. За 20 дней владельцу направляют уведомление о времени демонтажа, а также месте последующего хранения объекта. В том случае, если уведомить владельца не удается, то уведомление размещают на торговом объекте. Этот факт фиксируют на фото и видео. Отметим, теперь при повторном незаконном размещении незаконного торгового объекта в том же месте его демонтаж будет производиться без предварительного уведомления.

Расходы за принудительный демонтаж и по приведению в порядок участка взыщут с владельцев киосков или павильонов.

Важные изменения внесены в порядок демонтажа незаконных киосков и павильонов. За 20 дней владельцу направляют уведомление о времени демонтажа, а также месте последующего хранения объекта.

«У нас 790 решений Воронежской городской Думы касаются размещения нестационарных торговых объектов. Постоянно вносим какие-то изменения. Поправка, которая вносится сегодня, направлена на определенную либерализацию взаимоотношений с предпринимателями, — рассказал Иван Кандыбин, председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям, член постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса. — Есть определенные моменты, которую ситуацию для предпринимателей улучшили. В первую очередь они касаются НТО, расположенных в зеленых зонах. Вводится специальный субъект — управление по экологии. Чуть большие площади возможны для НТО на таких территориях».

По словам народного избранника, у предпринимателей скопилось большое количество вопросов, которые они бы хотели обсудить с властями.

«Я сегодня на сессии обратился к мэру Александру Гусеву, чтобы мы организовали определенную согласительную комиссию. И на площадке горДумы или городской администрации эти вопросы постараемся урегулировать», — подытожил Иван Кандыбин.

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