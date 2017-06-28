В Воронеже депутаты горДумы утвердили новые правила размещения киосков и павильонов

Речь идет о киосках и павильонах, которые работают в столице Черноземья. Новый порядок определил уполномоченным органом на заключение и ведение договоров для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа.

В документе, к примеру, говорится, что около киосков и павильонов может находиться не более трех единиц торгового оборудования. А на центральных улицах города — не более двух. Также указана площадь по размещению НТО — от 6 до 20 квадратных метров.

«Проверка нестационарного торгового объекта проводится не реже 1 раза в год или в случаях поступления жалоб граждан или организаций. Информация о дате и времени проверки доводится до субъекта не менее чем за сутки до её проведения», — говорится в документе.

Важные изменения внесены в порядок демонтажа незаконных киосков и павильонов. За 20 дней владельцу направляют уведомление о времени демонтажа, а также месте последующего хранения объекта. В том случае, если уведомить владельца не удается, то уведомление размещают на торговом объекте. Этот факт фиксируют на фото и видео. Отметим, теперь при повторном незаконном размещении незаконного торгового объекта в том же месте его демонтаж будет производиться без предварительного уведомления.

Расходы за принудительный демонтаж и по приведению в порядок участка взыщут с владельцев киосков или павильонов.