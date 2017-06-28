Центробанк обратил внимание на сайты-двойники

Центробанк рекомендовал некредитным финансовым организациям — управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и МФО — предупреждать на своих сайтах потребителей о появлении мошенников. Злоумышленники все чаще копируют официальные ресурсы НФО. Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Известий»), которое на этой неделе было разослано участникам рынка.

Цель мошенников — получение персональных данных россиян. Сами НФО в такой ситуации могут понести серьезные убытки, следует из письма. ЦБ также рекомендовал некредитным финорганизациям сообщать регулятору о выявленных фактах мошенничества: у Банка России есть право блокировать мошеннические ресурсы. Эксперты поддержали инициативу регулятора.

В письме Эльвиры Набиуллиной отмечается, что число сайтов, копирующих официальные ресурсы МФО, УК и НПФ, заметно выросло в последнее время.

«Доменные имена и стиль этих сайтов, как правило, имеют сходство с именами официальных сайтов НФО, а содержание — в том числе использование товарных знаков и знаков обслуживания— прямо указывает на их принадлежность к соответствующим НФО, — подчеркнул регулятор. — При этом посетителям указанных сайтов предоставляются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация для получения персональных данных потребителей финансовых услуг, перевода денежных средств и иных действий».