Центробанк обратил внимание на сайты-двойники
Мошенники копируют порталы некредитных финансовых организаций и вводят в заблуждение потребителей.
Мошенники копируют порталы некредитных финансовых организаций и вводят в заблуждение потребителей.
Центробанк рекомендовал некредитным финансовым организациям — управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и МФО — предупреждать на своих сайтах потребителей о появлении мошенников. Злоумышленники все чаще копируют официальные ресурсы НФО. Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Известий»), которое на этой неделе было разослано участникам рынка.
Цель мошенников — получение персональных данных россиян. Сами НФО в такой ситуации могут понести серьезные убытки, следует из письма. ЦБ также рекомендовал некредитным финорганизациям сообщать регулятору о выявленных фактах мошенничества: у Банка России есть право блокировать мошеннические ресурсы. Эксперты поддержали инициативу регулятора.
В письме Эльвиры Набиуллиной отмечается, что число сайтов, копирующих официальные ресурсы МФО, УК и НПФ, заметно выросло в последнее время.
«Доменные имена и стиль этих сайтов, как правило, имеют сходство с именами официальных сайтов НФО, а содержание — в том числе использование товарных знаков и знаков обслуживания— прямо указывает на их принадлежность к соответствующим НФО, — подчеркнул регулятор. — При этом посетителям указанных сайтов предоставляются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация для получения персональных данных потребителей финансовых услуг, перевода денежных средств и иных действий».
Регулятор указал, что использование реквизитов, ключей электронной подписи, личного кабинета, указанных на
В прошлом году FinCERT (подразделение по борьбе с кибермошенниками при ЦБ) заблокировал 1601 мошеннический сайт.
— К сожалению, стоит констатировать, что проблема действительно существует, — отметил член президиума саморегулируемой организации «Мир», гендиректор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. — До недавнего времени мошенники «клонировали» в основном защищенные страницы банков, предназначенные для подтверждения совершения платежа с целью получения данных банковских карт, однако по мере развития рынка микрокредитования активизировались и в новом направлении.
Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский назвал письмо ЦБ «очень своевременным».
— Мы постоянно отслеживаем подобные случаи и неоднократно сталкивались с
По словам Александра Шустова, клонирование сайтов НФО, в отличие от банков, одинаково негативно сказывается и на клиентах, и на самих организациях.
— Целью мошенников часто является не только получение персональных данных граждан, но и нанесение репутационного ущерба участникам рынка и недобросовестное получение конкурентных преимуществ за счет паразитирования на чужом успешном бренде, — пояснил Александр Шустов. — Такие случаи, когда маргинальные участники рынка или мошенники используют
Александр Шустов заверил, что МФО будут скурпулезно выполнять рекомендации ЦБ.
По словам гендиректора МФО MoneyMan Бориса Батина, компания регулярно осуществляет мониторинг
Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов отметил, что на сайте компании уже размещено информационное письмо с предупреждением о новом виде мошенничества.