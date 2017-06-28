В Калининградской области «закатают в асфальт» миллиард рублей

Для ремонта выбраны шесть дорог регионального значения и пять улиц областного центра. Об этом рассказала руководитель областного министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Как передаёт корреспондент калининградских «Вестей» Нина Чижкова, прошло выездное совещание на объектах дорожного ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». Цель подобного осмотра — выявить, с какими проблемами калининградцы сталкиваются, отправляясь к морю. Особое внимание планируется уделить работам на Приморском кольце.

«По данной программе предусмотрен ремонт верхнего слоя дорожного полотна, части бордюрного ограждения, при необходимости замена люков ливневой канализации, нанесение дорожной разметки на отремонтированных участках, обустройство пешеходных переходов и установка светофорных объектов», — рассказала Елена Дятлова.