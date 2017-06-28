Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
От чего вас спасет спиннер
Создатель Telegram согласился выполнить "желания" Роскомнадзора
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:44 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области «закатают в асфальт» миллиард рублей

В 2017 году на приведение региональных дорог в нормативное состояние будет потрачено более одного миллиарда рублей, 625 миллионов рублей — средства из федерального бюджета, остальные направит областная казна.

Для ремонта выбраны шесть дорог регионального значения и пять улиц областного центра. Об этом рассказала руководитель областного министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Как передаёт корреспондент калининградских «Вестей» Нина Чижкова, прошло выездное совещание на объектах дорожного ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». Цель подобного осмотра — выявить, с какими проблемами калининградцы сталкиваются, отправляясь к морю. Особое внимание планируется уделить работам на Приморском кольце.

«По данной программе предусмотрен ремонт верхнего слоя дорожного полотна, части бордюрного ограждения, при необходимости замена люков ливневой канализации, нанесение дорожной разметки на отремонтированных участках, обустройство пешеходных переходов и установка светофорных объектов», — рассказала Елена Дятлова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь