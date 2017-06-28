Региональная казна пополнится на 297 млн рублей из федерального бюджета

Документ рекомендован для принятия на заседании Самарской губернской думы в двух чтениях.

Согласно изменениям, в законе об облбюджете-2017 предлагается учесть дополнительные безвозмездные поступления в 2017 г. в размере 297,3 млн рублей.

Заместитель председателя регправительства — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев рассказал, что с учетом этого, параметры региональной казны в этом году составят: доходы — 148,8 млрд руб., расходы — 152,1 млрд руб. и дефицит — 3,3 млрд рублей. Большая часть данных средств (235,2 млн руб.) — возврат из федерального бюджета излишне перечисленных в 2016 г. средств областного бюджета.

Кроме того, 29,3 млн руб. выделено на строительство и реконструкцию тренировочных площадок, 28,5 млн руб. предоставляет Пенсионный фонд России на реализацию Социальной программы, а также 2,97 млн руб.пойдет на укрепление материально-технической базы трех государственных казенных учреждения службы семьи и приобретение оборудования для детей-сирот с ограниченными возможностями.

Вместе с этим, на 2,4 млн руб. сокращены поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ для переселения граждан из аварийного жилья.

В законопроекте предлагается также предусмотреть снижение затрат в 2017—2018 гг. на обслуживание государственного долга Самарской области — на 490,8 млн рублей.

На 2017 год перенесены средства в размере 100 млн руб. на проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену и поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в 19 квартале Тольятти.

Помимо этого, в документе сообщается, что в июне 2017 г. регион привлек бюджетный кредит в размере 685,2 млн руб. для погашения рыночных долговых обязательств. Эти средства направлены на досрочное погашение банковского займа.8 млрд руб., предусмотренных на рефинансирование этих займов 2014 года.