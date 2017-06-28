И. Метшин — обманутым дольщикам: «Четыре проблемных дома сдали, еще 3 готовятся к сдаче»

Источник: Город Казань.KZN.RU

В целом, по словам градоначальника, предполагается, что из 25 проблемных домов к концу года 7 будут сданы. Инспекцию хода работ на объектах долевого строительства мэр города начал с 5-подъездного дома на 241 квартиру ООО «Царицынский бугор» по ул. Фучика. Первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов сообщил Ильсуру Метшину о том, что дом предполагается сдать блоками. На сегодня найдено решение по трем подъездам на 144 квартиры, которые планируется ввести в эксплуатацию в первую очередь. «Есть соглашение между застройщиком “ФОНом”, подрядчиком — фирмой “Атлант” — и инициативной группой дольщиков, в котором прописаны источники финансирования», — отметил А. Нигматзянов. Соглашение, в частности, предполагает, что дольщики выкупят парковочные места. Кроме того, на завершение объекта и дофинансирование оставшихся работ планируется направить высвободившиеся активы «ФОНа».

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Стоит отметить, что паркинг на 195 машиномест будет сдаваться вместе с первым блоком дома. По соглашению первым трем подъездам «отойдет» около 100 парковочных мест. Стоимость парковочного места — 550 тыс. рублей. Сейчас идет строительство двухуровнего паркинга. Мэру Казани рассказали о том, что над паркингом расположатся детская и спортивная площадки, будет проведено озеленение двора. Градоначальник осмотрел одну из квартир дома. И. Метшин отметил высокую степень ее готовности. А. Нигматзянов обратил внимание на то, что некоторые квартиры еще требуют доработки. В целом, все три подъезда находятся в одинаковом состоянии — закрыта кровля, заизолированы окна, устанавливаются лифты. Для сдачи дома необходимо завершить строительство паркинга, сделать благоустройство, а также решить вопрос с сетями. Вопрос об инженерных сетях градоначальнику задала и одна из дольщиц «ФОНа» Галина Никифорова. Первый заместитель руководителя Исполкома пояснил, что на сегодня решен вопрос с «Казанскими электрическими сетями», но остается вопрос по теплу. «Понимание есть, с “Татэнерго” мы находимся в диалоге. Есть поручение Президента РТ, они его выполняют, решение будет найдено», — заверил Ильсур Метшин. Также Галина Никифорова рассказала мэру о том, что возникли проблемы по регистрации договоров долевого участия на покупку парковок. Ильсур Метшин заверил, что варианты оформления договоров в Регпалате будут найдены, и юридическая сторона этого вопроса будет проработана. Стоит отметить, что Галина Никифорова в числе других дольщиков ожидает сдачи дома уже не один год. «Я приобрела квартиру в третьем подъезде в феврале2012 года. С декабря 2012 года оформлен договор долевого участия. Дом обещали сдать в первом квартале 2014 года», — вспоминает она. По словам дольщицы, работы на объекте активизировались 16 апреля. «После встреч у Президента РТ и достигнутых договоренностей, при поддержке властей и правительства мы смогли сделать шаг навстречу друг другу, дольщики согласились покупать парковки, чтобы какой-то актив создать для возобновления строительства», — отметила она. Мэр Казани выразил надежду на то, что до конца года дольщики 144 квартир смогут приступить к ремонту своих новых жилищ — квартиры будут сданы в черновой отделке. «Посмотрели готовность дома. Движение хорошее, видим объем работ, — сказал И. Метшин. — Основные работы сейчас — подключение сетей. Небольшой блок вопросов есть в самих квартирах, но основные работы — благоустройство, детская и спортивная площадки, дорога и озеленение. В целом, три подъезда до конца года, думаем, сдадим».

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