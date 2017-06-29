До конца года в Воронежском регионе отремонтируют 554 многоквартирных дома

554 многоквартирных дома отремонтируют в регионе до конца года. Краткосрочный план капитального ремонта больше всего затронет областной центр. В Воронеже приведут в порядок 141 дом, 32 — в Нововоронеже, 22 — в Борисоглебске, остальные — в различных районах. На всё это потратят почти 2,5 миллиарда рублей.

Благоприятные погодные условия позволяют подрядным организациям интенсивно выполнять сезонные работы: капитальный ремонт кровель, фасадов, систем отопления. Качество ремонта смогут контролировать не только региональный оператор и специализированные организации, но и сами жители многоэтажек.

Краткосрочный план капремонта должен улучшить жилищные условия более 50 тысяч человек.