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18:10 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: изменение целевого назначения земли в Крыму незаконно

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил главам администраций муниципальных образований Республики, что изменение целевого назначения земельных участков незаконно. Об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания в Совете министров РК в среду.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов поручил вице-премьер-министру Республики Павлу Королеву создать рабочую группу, которая проверит все решения администраций на предмет изменения целевого назначения земельных участков: «замена ИЖС (индивидуальное жилое строительство — ред.) на многоэтажное жилое (строительство — ред.), рекреации на жилой фонд, в том числе изменения с ИЖС на коммерцию и так далее».

«Делать это ни одна администрация права не имела никакого законного, особенно это касается приморских регионов: Ялты, Алушты, в меньшей степени Евпатории», — отметил Аксенов.

При этом глава РК поручил главам администраций муниципалитетов принять меры для приведения документов на земельные участки в соответствие с действующим законодательством, а зампреду Совмина — дать правовую оценку должностным лицам, которые принимали индивидуальные решения об изменении целевого назначения земли.

«То есть должен был быть построен санаторий, потом чудесным образом появляется жилье, притом, что даже в украинский период, могу вам так сказать, не рисковали должностные лица изменять рекреацию на жилой фонд», — отметил он.

Позже на своей странице в социальной сети Facebook глава Крыма еще раз напомнил, что изменение целевого назначения земельных участков запрещено.

«Если в документах украинского периода указано, что земля выделена под рекреацию, то никакого изменения на жилой фонд быть не должно! Подобные изменения целевого назначения незаконны и являются уголовным преступлением. Каждый из крымских городов будет проверен. Поэтому советую коллегам, кто уже наворотил дел, принять решение о возврате прежних целевых назначений земельных участков. Иначе вместо вас этим займутся прокуратура и Следственный комитет», — подчеркнул Аксенов.

Проверки начнутся с Ялты, Алушты, Симферополя и Феодосии. В ходе них будут выявляться факты замены целевого назначения земельных участков с индивидуального жилищного строительства на многоэтажное или коммерческое, с рекреации — на жилой фонд.

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