Telegram предоставил необходимые данные для внесения в реестр

«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции», — отметил господин Жаров.

Ранее сегодня основатель Telegram Павел Дуров согласился на внесение в реестр Роскомнадзора регистрационных данных мессенджера. При этом он подчеркнул, что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически ''з что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически ''зравно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Спор Александра Жарова и Павла Дурова начался 23 июня. Тогда господин Жаров обратился к Павлу Дурову с открытым письмом, в котором попросил предоставить сведения для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации.