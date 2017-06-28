Telegram предоставил необходимые данные для внесения в реестр

«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции», — отметил господин Жаров.
Ранее сегодня основатель Telegram Павел Дуров согласился на внесение в реестр Роскомнадзора регистрационных данных мессенджера. При этом он подчеркнул, что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически ''з что Telegram не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически ''зравно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».
Спор Александра Жарова и Павла Дурова начался 23 июня. Тогда господин Жаров обратился к Павлу Дурову с открытым письмом, в котором попросил предоставить сведения для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации.
Господин Дуров предупредил, что блокировка Telegram в России грозит переводом данных российских чиновников на серверы американских сервисов. 26 июня ФСБ сообщила о том, что Telegram использовали террористы при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Павел Дуров в ответ на это заявил, что спецслужбы эксплуатируют трагедию «как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением».