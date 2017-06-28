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19:14 (мск), источник: Publika.md

НБМ снизил процентную ставку по кредитам

НБМ снизил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 1 п.п. — с 9% до 8% годовых.

Источник: Publika.md

Такое решение он Исполком Нацбанка Молдовы принял на заседании в среду. Кроме того, Исполком НБМ также на один процентный пункт уменьшил процентную ставку по кредитам overnight с 12% до 11% годовых, а процентную ставку по депозитам overnight -с 6% до 5% годовых. Следующее заседание Исполнительного комитета НБМ по денежной политике состоится 26 июля 2017 г.

Следует отметить, что НБМ сохранял неизменной базисную ставку рефинансирования на уровне 9% с 27 октября 2016 г., после того, как в предшествовавшие два месяца уменьшал ее на 0,5 п.п. — сначала с 10% до 9,5% годовых, а затем с 9,5% до 9% годовых, сообщает InfoMarket.

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