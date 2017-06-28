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20:46 (мск), источник: УНИАН

Украина присоединилась к энергосистеме Европы — «Укрэнерго»

Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами.

Источник: УНИАН

Компания «Укрэнерго» подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы. Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

«Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E… Несколько лет совместной работы правительства, НКРЭКУ, Минэнергоугля, “Укрэнерго” и энергогенерирующих компаний впереди. Проект Дорожной карты уже разработан, все требования к модернизации нашей энергосистемы содержатся в Соглашении», — написал он.

По словам Ковальчука, впервые Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы еще в 2006 году.

«Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии», — отметил руководитель «Укрэнерго».

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О рынке электроэнергии».

Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро.

Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который определяет организацию рынка в целом и предполагает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

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