В Волгограде проверили около 3 тысяч объектов нестационарной торговли

Как сообщает пресс-служба администрации города, по итогам рейдов произведено 19 отключений газа, выдано 2 229 уведомлений о представлении разрешительных документов и договоров на потребление энергоресурсов.

Напомним, задача усилить контроль за подключением к инженерным сетям нежилых и встроенных помещений в многоквартирных домах была поставлена главой региона Андреем Бочаровым в мае текущего года. Комиссии в составе представителей мэрии, специалистов и технических сотрудников ресурсоснабжающих организаций проверяют техническое состояние оборудования и разрешительную документацию на подключение и обслуживание у владельцев и арендаторов нежилых помещений — магазинов и нестационарных павильонов, расположенных на территориях многоквартирных домов. Регулярные инспекционные обходы проводятся во всех районах Волгограда.

Всего с начала проведения рейдовых мероприятий по Волгограду выявлено порядка 60 случаев незаконных подключений нежилых помещений в домах и торговых объектов к инженерным коммуникациям, в том числе потребления ресурсов без соответствующих договоров.

Добавим, что одновременно с рейдовыми мероприятиями специалисты оценивают санитарное состояние придомовых территорий и общего имущества многоквартирных домов. В случае выявления нарушений правил благоустройства в адрес управляющих организаций выписываются штрафы. За прошедшую неделю в отношении УК и ТСЖ было составлено 144 протоколов об административной ответственности, предусматривающими штрафные санкции для юридических лиц до 30 тысяч рублей.