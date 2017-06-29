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11:19 (мск), источник: Вести - Калининград

«Храброво» увеличит пропускную способность во время ЧМ-2018

Генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный прокомментировал калининградским «Вестям» информацию о тендерах Росграницы.

Источник: Вести - Калининград

Ведомство проведет два аукциона по закупке оборудования для повышения пропускной способности на время проведения чемпионата мира по футболу. В «Храброво» планируют увеличить количество регистрационных стоек и досмотровых комплексов.

Александр Корытный, генеральный директор аэропорта «Храброво»:

«Первое — это оснащение пунктов пропуска. Это основная часть, которая к чемпионату мира и должна была произойти. И второе — это дооснащение пункта пропуска. Именно к чемпионату мира по футболу: 38 мобильных кабин и небольшая инфраструктура, которая позволит дополнительно обеспечить повышенную пропускную способность».

По словам Корытного, такие мобильные пункты пропуска (кабины) могут быть использованы для проведения массовых мероприятий в других городах, в любых аэропортах. Их можно будет переместить.

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