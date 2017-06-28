Профсоюзы начали мониторинг цен по всей Беларуси
Председатель ФПБ не понимает, почему на одни и тоже продовольственные товары цены разные в зависимости от региона Беларуси.
Председатель ФПБ не понимает, почему на одни и тоже продовольственные товары цены разные в зависимости от региона Беларуси.
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в Беларуси и передало результаты в министерство антимонопольго регулирования (МАРТ), сообщили белорусские государственные телеканалы.
Инициативу ФПБ о проведении проведения рейдов так называемого «народного контроля», во время которых проверяют обоснованность цен на товары, поддержал глава государства.
ФПБ сегодня проверила цены на товары в 100 магазинах по всей республике. «Народный контроль» мониторил стоимость 40 товаров, в числе которых
Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, рейды показали, что «есть разница цен на одни и те же товары в зависимости от регионов республики».
Орда также сообщил, что несмотря на то, что сельхозпроизводители пытаются снизить себестоимость продукции, но цены на нее растут после переработки, кроме этого, цену поднимает и торговля.
Материалы проверки ФБП передала в МАРТ, где сегодня они были рассмотрены и обсуждены, данная практика продолжится, отметил Орда.