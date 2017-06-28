Профсоюзы начали мониторинг цен по всей Беларуси

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в Беларуси и передало результаты в министерство антимонопольго регулирования (МАРТ), сообщили белорусские государственные телеканалы.

Инициативу ФПБ о проведении проведения рейдов так называемого «народного контроля», во время которых проверяют обоснованность цен на товары, поддержал глава государства.

ФПБ сегодня проверила цены на товары в 100 магазинах по всей республике. «Народный контроль» мониторил стоимость 40 товаров, в числе которых хлебо-булочные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, рыба.

Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, рейды показали, что «есть разница цен на одни и те же товары в зависимости от регионов республики».

Орда также сообщил, что несмотря на то, что сельхозпроизводители пытаются снизить себестоимость продукции, но цены на нее растут после переработки, кроме этого, цену поднимает и торговля.

Материалы проверки ФБП передала в МАРТ, где сегодня они были рассмотрены и обсуждены, данная практика продолжится, отметил Орда.