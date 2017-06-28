В Алматы выставлен на продажу 50-комнатный дом-дворец

Как указано в объявлении, двухэтажное здание возведено из кирпича. Все системы подведены. Территория огорожена забором. Въезд на участок возможен с одного из главных проспектов мегаполиса — Достык. Здание построено и оформлено элементами барокко, постмодернизма, присутствуют также восточные мотивы. На участке расположено несколько скульптур и стилизованных построек. За свою недвижимость владелец рассчитывает получить 2,2 миллиарда тенге (около 6,8 миллиона долларов).

Как удалось выяснить корреспонденту издания, продать дом хозяин решил в связи с переездом в другую страну. В какую именно, не уточняется. Примечательно, что, по словам автора объявления, строение было возведено в 2000-х годах, однако до последнего момента в нем никто не жил. Новому владельцу придется взять на себя расходы по ремонту.