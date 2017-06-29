Таблетка рубль бережет

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бюджет на 2018−2020 годы обсуждается в Белом доме в режиме необычной информационной закрытости — бюджетные проектировки на следующие три года, имеющиеся в распоряжении «Ъ», подготовлены к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в среду и являются, по сути, первой имеющейся информацией о структуре основного финансового документа. Видимо, это связано с множеством не решенных в правительстве вопросов, которые могли бы в случае принятия по ним принципиальных решений по ранее обсуждаемым инициативам до июня 2017 года (например, по пенсионному возрасту, по росту НДС с уменьшением ставок соцсборов, по нефтяному «налоговому маневру», по региональной налоговой базе) изменить и суммы, и структуру федеральных расходов.

По состоянию на 28 июня основные параметры федерального бюджета не содержат никаких следов уже принятых новых решений вплоть до 2020 года. Это не значит, что они не могут быть приняты, но в практике работы Белого дома из этого следует по крайней мере увеличение сроков обсуждений и практически нулевая вероятность принятия каких-либо решений, вступающих в силу 1 января 2018 года. Таким образом, как бы к осени 2018 года ни сложилась судьба двух «планов реформ» — плана действий правительства, разрабатывающегося главой Минэкономики Максимом Орешкиным, и программы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, — к быстрой реализации они не предназначены.



В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов по максимуму использовал сложившуюся ситуацию для консолидации бюджета, пойдя для этого на некоторые политические компромиссы. В проектировки заложена медленно растущая цена на нефть ($40,8 за баррель в 2018 году, $41,6 в 2019-м и $42,4 в 2020 году, в действующем трехлетнем бюджете — $40 за баррель до конца 2019 года) при дополнительно дешевеющем в 2018 году рубле (69,8 руб./$ против $68,7, далее до 2020 года по планам Минфина рубль должен номинально ослабляться до 72,7 руб./$).



Внеплановые дополнительные доходы 2017 года в размере 687 млрд руб., которые должны быть перечислены в Резервный фонд, предлагается в 2018 году туда не перечислять, расходуя на текущие нужды, а ФНБ, который по старым планам должен был за следующий год сократиться с 4,1 трлн до 3,1 трлн руб.,- вообще не трогать, в том числе и в 2019-2020 годах. В целом более благоприятная ситуация в экономике, чем предполагалось, позволяет Минфину прогнозировать 630 млрд руб. дополнительных доходов 2018 года в сравнении с текущим законом о бюджете, из них лишь 266 млрд руб.- нефтегазовые. На средства от приватизации в ближайшие годы бюджет не рассчитывает — во всяком случае, более 10-15 млрд руб. в год Минфин от продаж госактивов не ждет.

Все это дает возможность увеличить федеральные расходы 2018 года с плановых 16,04 трлн до 16,22 трлн руб. при одновременном сокращении бюджетного дефицита — до 1,6% ВВП в 2018 году и 0,8−0,9% в 2019-2020 годах.

Идея Минфина для следующего бюджетного периода, таким образом, состоит в переносе на год вперед ситуации фактически сбалансированного бюджета — в мировой практике это менее 1% ВВП дефицита.

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