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28 июня, источник: Nur.kz

В Алматы выставлен на продажу дом-дворец

Продать дом хозяин решил в связи с переездом в другую страну.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

В Алматы выставили на продажу 50-комнатный дом площадью три тысячи квадратных метров с прилегающим к нему участком 280 соток. Роскошный особняк расположен в микрорайоне «Юбилейный» Медеуского района, пишет krisha.kz.

Как указано в объявлении, двухэтажное здание возведено из кирпича. Все системы подведены. Территория огорожена забором. Въезд на участок возможен с одного из главных проспектов мегаполиса — Достык.

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