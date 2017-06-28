В Алматы выставлен на продажу дом-дворец
Продать дом хозяин решил в связи с переездом в другую страну.
Продать дом хозяин решил в связи с переездом в другую страну.
В Алматы выставили на продажу 50-комнатный дом площадью три тысячи квадратных метров с прилегающим к нему участком 280 соток. Роскошный особняк расположен в микрорайоне «Юбилейный» Медеуского района, пишет krisha.kz.
Как указано в объявлении, двухэтажное здание возведено из кирпича. Все системы подведены. Территория огорожена забором. Въезд на участок возможен с одного из главных проспектов мегаполиса — Достык.