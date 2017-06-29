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00:25 (мск), источник: m24.ru

Москвичи чаще всего тратят материнский капитал на покупку квартиры

Жители столичного региона чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом в интервью m24.ru рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Андрей Андреев.

Источник: Агентство «Москва»

«За десять лет действия государственной программы материнского капитала отделением выдано более 705 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал и выплачено 86,3 миллиарда рублей. Из четырех направлений расходования средств, которые определены законодательством, конечно, самым популярным все эти годы у семей Москвы и Московской области остается улучшение жилищных условий», — пояснил Андреев.

По его словам, за десятилетний период для приобретения нового жилья за счет маткапитала было направлено 67 миллиардов рублей. «Даже в этом году из 5,7 миллиарда, выплаченного нашим отделением, 5,2 миллиарда направлено на эти цели», — подчеркнул он. Помимо решения жилищных проблем, семьи направляют средства материнского капитала на образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на накопительную пенсию мамы.

Эксперт рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал, что с помощью материнского капитала семьи чаще всего приобретают квартиру большей площади. «Мы часто сталкиваемся, что к нам приходят люди и используют материнский капитал для покупки недвижимости. Если рождается второй или третий ребенок, то с большой долей вероятности людям нужно покупать новую квартиру с большей площадью, чем та, в которой они проживают», — подчеркнул он.

По его словам, сумма материнского капитала составляет хорошую долю от стоимости квартиры. «В Москве и в Подмосковье денег материнского капитала не хватает, чтобы в полном объеме купить квартиру, но какую-то существенную ее часть — вполне возможно, учитывая то, что год назад цены на жилье сильно упали. Если же речь идет о том, что человек продает свою квартиру и покупает новую с доплатой, то тогда материнского капитала может хватить, чтобы обменять однокомнатную на двухкомнатную, даже в Москве, конечно, в зависимости от района», — пояснил собеседник m24.ru.

Барсуков добавил, что существуют некоторые ограничения, которые останавливают семьи использовать маткапитал на покупку новой квартиры. «В случае продажи такой квартиры необходимо будет проходить органы опеки, чтобы детей наделить необходимыми долями собственности. Однако пенсионный фонд не требует, чтобы квартиру, купленную на материнский капитал, нужно разделить на четырех человек, достаточно поделить пропорционально ту часть, которая была приобретена на средства маткапитала», — заключил эксперт. — Если семья покупает квартиру, чтобы в ней жить на долгие годы, то вообще нет никаких проблем.

Анатолий Федотов, Виталий Воловатов

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