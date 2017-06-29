Кондратьев попросил Лаврова ввести электронную визу для поездок иностранцев в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил МИД ввести электронную визу для иностранцев при посещении Сочи.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил МИД ввести электронную визу для иностранцев при посещении Сочи.
С такой инициативой губернатор Кубани выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровымв Краснодаре.
Глава региона отметил, что интерес к Краснодарскому краю со стороны туристов из зарубежных стран повышается. В прошлом году регион посетили 900 тыс. иностранцев, что составляет 6% от общего количества гостей. При этом большая их часть приезжают в Сочи.
«Турпоток можно значительно увеличить, включив Олимпийскую столицу в число территорий России, где будут действовать электронные визы для иностранцев. Надеюсь, при Вашей поддержке мы сможем предоставить возможность туристам беспрепятственно приезжать в Сочи», — отметил Кондратьев.
Глава МИД пообещал рассмотреть эту инициативу.
«Электронные визы новое для нас дело. Правительство решило в порядке эксперимента ввести визы для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области. Как освоим эту форму работы, будем рассматривать и ваше обращение. Будем делать все, чтобы туристы сюда приезжали, опираться на то, какие услуги вы для них создаете», — подчеркнул Сергей Лавров.
Электронная виза или (E-VISA) — это краткосрочное разрешение на пребывание в стране, оформляется онлайн. По сути это заранее оформленный онлайн визовый штамп, который ставится в загранпаспорт на пограничном пункте по прибытию в страну при предъявлении на бумажном носителе разрешение на въезд.
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