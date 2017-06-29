Кондратьев попросил Лаврова ввести электронную визу для поездок иностранцев в Сочи

С такой инициативой губернатор Кубани выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровымв Краснодаре.

Глава региона отметил, что интерес к Краснодарскому краю со стороны туристов из зарубежных стран повышается. В прошлом году регион посетили 900 тыс. иностранцев, что составляет 6% от общего количества гостей. При этом большая их часть приезжают в Сочи.

«Турпоток можно значительно увеличить, включив Олимпийскую столицу в число территорий России, где будут действовать электронные визы для иностранцев. Надеюсь, при Вашей поддержке мы сможем предоставить возможность туристам беспрепятственно приезжать в Сочи», — отметил Кондратьев.

Глава МИД пообещал рассмотреть эту инициативу.

«Электронные визы новое для нас дело. Правительство решило в порядке эксперимента ввести визы для территорий, которые находятся в Свободном порте Владивосток и для Калининградской области. Как освоим эту форму работы, будем рассматривать и ваше обращение. Будем делать все, чтобы туристы сюда приезжали, опираться на то, какие услуги вы для них создаете», — подчеркнул Сергей Лавров.

Электронная виза или (E-VISA) — это краткосрочное разрешение на пребывание в стране, оформляется онлайн. По сути это заранее оформленный онлайн визовый штамп, который ставится в загранпаспорт на пограничном пункте по прибытию в страну при предъявлении на бумажном носителе разрешение на въезд.