Первый в мире вертолет с лазерным вооружением успешно поразил цель

Это первый зафиксированный в мировой практике случай, когда на летательном аппарате с широкими диапазонами высоты, скорости и направления полета была установлена интегрированная лазерная система. Пилоты «Апача» успешно поразили цель с расстояния в 1,5 км.

Для улучшения поражающего эффекта военные объединили лазер с системой мультиспектрального таргетинга, составной частью которого является электрооптический инфракрасный датчик. Часть испытаний попала на видео.

Лазерное оружие считается перспективным видом вооружения. Его «выстрелы» не видны и не слышны сторонним наблюдателям. Оно отличается высокой точностью, хотя при этом потребляет довольно много энергии. Армия США собирается массово переходить на лазерное оружие не раньше 2023 года.