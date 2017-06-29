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08:17 (мск), источник: БЕЛТА

Первый в мире вертолет с лазерным вооружением успешно поразил цель

Представители армии США и производителя оружия Raytheon отчитались об успешном поражении высокоэнергетической лазерной пушкой условной наземной цели, сообщают информагентства. Орудие было установлено на вертолете типа Apache.

Источник: БЕЛТА

Это первый зафиксированный в мировой практике случай, когда на летательном аппарате с широкими диапазонами высоты, скорости и направления полета была установлена интегрированная лазерная система. Пилоты «Апача» успешно поразили цель с расстояния в 1,5 км.

Для улучшения поражающего эффекта военные объединили лазер с системой мультиспектрального таргетинга, составной частью которого является электрооптический инфракрасный датчик. Часть испытаний попала на видео.

Лазерное оружие считается перспективным видом вооружения. Его «выстрелы» не видны и не слышны сторонним наблюдателям. Оно отличается высокой точностью, хотя при этом потребляет довольно много энергии. Армия США собирается массово переходить на лазерное оружие не раньше 2023 года.

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