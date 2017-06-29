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07:48 (мск), источник: БЕЛТА

Федерация профсоюзов озвучила первые итоги мониторинга цен

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси подвела первые итоги мониторинга цен на социально значимые товары. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Исследование затронуло около сотни магазинов как шаговой доступности, так и крупных сетей. Авторы проанализировали стоимость более четырех десятков продуктов, в первую очередь молока, хлеба, мяса, рыбы. Такой «народный» контроль позволил сравнить цены на товары в разных областях. Сравнивали рост цен по отношению к прошлому лету. Оказалось, динамика зарплат даже превысила повышение цен на большинство товаров. Но выявлены случаи и недобросовестной конкуренции.

По словам Михаила Орды, цены между регионами разительно отличаются. «Казалось бы, торговля работает в одних и тех же условиях, но в регионах цены на продукты первой необходимости абсолютно разные. Мы тоже говорим, если сегодня сельхозпроизводитель делает все для того, чтобы снизить затраты на производство, то почему она увеличивается при выходе через переработку и торговлю», — отметил он.

Главные задачи мониторинга — не допустить необоснованного роста цен и исключить случаи недобросовестной конкуренции. Результаты исследования профсоюзы уже передали специалистам Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Планируется, что такие консультации по вопросам цен будут проходить каждый месяц.

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