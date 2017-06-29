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00:40 (мск), источник: Известия

Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о «сомнительных» клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах, информацию впоследствии подтвердили представители Банка России и Росфинмониторинга.

Источник: Reuters

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией регулятора, эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к тому, что кредитные организации начнут отказывать им в обслуживании: при отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения «антиотмывочного» законодательства.

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Банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг, при этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

Источники «Известий» в четырех банках сообщили, что получили базу данных сомнительных клиентов 27 и 28 июня. Один из собеседников «Известий» сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тысячах компаний. Другой источник пояснил, что всего в «черный список» внесены примерно 200 тысяч клиентов (компаний и граждан). По его словам, в дальнейшем как таковых списков присылаться не будет — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно.

Какой-либо детальной информации о причинах включения в этот список нет, и пока сложно понять, какой клиент стал «подозрительным» из-за того, что просто «не донес» документы, а кто реально занимался отмыванием, пояснил один из собеседников «Известий».

Еще один источник в отрасли уточнил, что в базе содержатся ФИО физического лица, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. По всем клиентам также указывается вид отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.

В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга «Известиям» подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах, не сообщив никаких подробностей о содержании базы. В Росфинмониторинге отметили, что попадание в эту базу «не является основанием для отказа» в обслуживании в кредитных организациях, но банки должны обращать на таких клиентов пристальное внимание.

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— Присутствие организации, ИП или физлица в списке «отказников» может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Регулятор, по ее словам, неоднократно указывал, что присутствие компании или физлица в списке не должно становится «черной меткой».

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов считает вполне вероятным, что небольшие банки для удержания клиента могут использовать такую стратегию: отказать в обслуживании в надежде, что клиента откажутся обслуживать другие кредитные организации, а потом принять такого клиента на условиях, выгодных банку.

— Базу данных с сомнительными клиентами пока получили только банки, другие игроки финансового рынка не подтвердили ее получение, — отметил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Рынок МФО положительно относится к данной инициативе и будет ее поддерживать.

По словам Андрея Бахвалова, информация будет использована в основном для оценки уровня риска клиента.

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