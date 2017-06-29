Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов

Источник: Reuters

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией регулятора, эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к тому, что кредитные организации начнут отказывать им в обслуживании: при отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Видео Прокуратура и ЦБ РФ будут вместе бороться с отмыванием денег

Банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг, при этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию. Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился. Источники «Известий» в четырех банках сообщили, что получили базу данных сомнительных клиентов 27 и 28 июня. Один из собеседников «Известий» сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тысячах компаний. Другой источник пояснил, что всего в «черный список» внесены примерно 200 тысяч клиентов (компаний и граждан). По его словам, в дальнейшем как таковых списков присылаться не будет — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно.

Какой-либо детальной информации о причинах включения в этот список нет, и пока сложно понять, какой клиент стал «подозрительным» из-за того, что просто «не донес» документы, а кто реально занимался отмыванием, пояснил один из собеседников «Известий».

Еще один источник в отрасли уточнил, что в базе содержатся ФИО физического лица, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. По всем клиентам также указывается вид отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения. В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга «Известиям» подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах, не сообщив никаких подробностей о содержании базы. В Росфинмониторинге отметили, что попадание в эту базу «не является основанием для отказа» в обслуживании в кредитных организациях, но банки должны обращать на таких клиентов пристальное внимание.

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