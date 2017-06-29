Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Госсекретарь США обратился к России и Китаю с призывом
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
01:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Cybereason нашла способ защиты от вируса Petya

Израильская компания Cybereason утверждает, что нашла способ защиты компьютеров от вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщил глава отдела исследований в области компьютерной безопасности Cybereason Амит Серпер. По его словам, метод заставляет вирус думать, что он уже зашифровал данные на компьютере, из-за чего щифровальщик не может работать.

Источник: Reuters

Господин Серпер уточнил, что причиной быстрого распространения вируса стало наличие у него встроенного механизма, позволяющего после заражения одного компьютера начать захват всей сети. «Тогда он действует, буквально как компьютерный “червь”, продолжая распространяться и заражая все больше и больше компьютеров и шифруя данные на них», — рассказал представитель Cybereason.

Амит Серпер заявил, что на сайте Cybereason можно бесплатно скачать «универсальное единое решение» для противодействия шифрованию данных вирусом.

Cybereason была основана в 2012 году бывшим офицером израильской разведки. В своих разработках стартап использует технологии искусственного интеллекта.

Вирус-вымогатель Petya, поразивший 27 июня компании в России и на Украине, за сутки пересек океан, отметившись в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Последствия кибератаки на компьютерные системы начали ощущать на себе компании по всему миру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рожденный на Украине: вирус Petya атаковал АЭС в США
28 июня© Ньюстюб
 Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Генерал-полковника отдали под суд из-за жены
Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для удара в Сирии
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов
Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной
В Чехии суд ликвидировал «представительство ДНР»
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь