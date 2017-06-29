Cybereason нашла способ защиты от вируса Petya

Господин Серпер уточнил, что причиной быстрого распространения вируса стало наличие у него встроенного механизма, позволяющего после заражения одного компьютера начать захват всей сети. «Тогда он действует, буквально как компьютерный “червь”, продолжая распространяться и заражая все больше и больше компьютеров и шифруя данные на них», — рассказал представитель Cybereason.

Амит Серпер заявил, что на сайте Cybereason можно бесплатно скачать «универсальное единое решение» для противодействия шифрованию данных вирусом.

Cybereason была основана в 2012 году бывшим офицером израильской разведки. В своих разработках стартап использует технологии искусственного интеллекта.