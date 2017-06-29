Cybereason нашла способ защиты от вируса Petya
Израильская компания Cybereason утверждает, что нашла способ защиты компьютеров от
Израильская компания Cybereason утверждает, что нашла способ защиты компьютеров от
Господин Серпер уточнил, что причиной быстрого распространения вируса стало наличие у него встроенного механизма, позволяющего после заражения одного компьютера начать захват всей сети. «Тогда он действует, буквально как компьютерный “червь”, продолжая распространяться и заражая все больше и больше компьютеров и шифруя данные на них», — рассказал представитель Cybereason.
Амит Серпер заявил, что на сайте Cybereason можно бесплатно скачать «универсальное единое решение» для противодействия шифрованию данных вирусом.
Cybereason была основана в 2012 году бывшим офицером израильской разведки. В своих разработках стартап использует технологии искусственного интеллекта.