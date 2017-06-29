Посевы Иркутской области защитили от саранчи

В Иркутской области обработано от вредителей 52 тыс. га посевов, в том числе против саранчи — более 42 тыс. га. Об этом 28 июня 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

Илья Сумароков напомнил, что минсельхоз региона ежегодно выделяет сельхозтоваропроизводителям субсидии из областного бюджета на покупку средств химической защиты растений, в том числе от особо опасных вредителей (саранча и луговой мотылек) и болезней сельскохозяйственных культур. В 2017 году из регионального бюджета на компенсацию части затрат за приобретенные инсектициды и фунгициды предусмотрено 7,4 млн рублей. Документы на предоставление субсидий принимаются до 15 августа 2017 года.

Саранчой повреждаются в первую очередь старовозрастные сенокосы и неиспользуемые земли сельхозназначения. Для сохранения зерновых культур проводится краевая обработка полей от вредителей, что не позволит насекомым распространиться на посевы.

«Главам поселений, руководителям сельхозорганизаций необходимо обеспечить своевременную обработку посевов сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить распространения вредителей и болезней. Специалисты филиала ФГБУ “Россельхозцентр” организовали постоянный мониторинг для выявления очагов распространения вредителей», — подчеркнул Илья Сумароков.

Министр напомнил, что по инициативе губернатора Иркутской области в 2017 году предусмотрена субсидия из областного бюджета на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения для ввода в оборот неиспользуемой пашни. Такая мера сократит площади бесхозной земли и будет способствовать своевременной обработке пашни, в том числе и от вредителей.