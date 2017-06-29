Более 400 вакансий приморцам предлагает судостроительный комплекс «Звезда»
Ярмарка вакансий прошла в краевом центре занятости населения. Набор кадров проводился для судостроительного комплекса «Звезда».
Ярмарка вакансий прошла в краевом центре занятости населения. Набор кадров проводился для судостроительного комплекса «Звезда».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Посетителей ярмарки вакансий интересовали вопросы, касающиеся условий труда и соцкультбыта, о возможностях и перспективах карьерного роста. Спрашивали о возможности вахтового метода, переподготовке по нужным заводу специальностям. Согласных на переезд волновали перспективы с жильем. Работодатели заверили, что общежитие и ведомственное жилье — вопрос решаемый.
В завершение представители «Звезды» собрали анкеты у потенциальных сотрудников. 12 специалистов сразу получили приглашение на собеседование.
В администрации края отметили, что Владивосток — не первый город, который предоставил площадку для поиска сотрудников для «Звезды». Подобные ярмарки уже прошли в Большом Камне, Находке, ЗАТО Фокино, Партизанске, Артеме, Уссурийске. На очереди Славянка, Арсеньев,