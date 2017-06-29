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03:58 (мск), источник: Вести Приморье

Более 400 вакансий приморцам предлагает судостроительный комплекс «Звезда»

Ярмарка вакансий прошла в краевом центре занятости населения. Набор кадров проводился для судостроительного комплекса «Звезда».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Один из крупнейших работодателей в Приморье предложил владивостокцам более 400 вакансий по 22 специальностям. Сегодня в бухте Большой Камень ведётся строительство современной судоверфи. Здесь будут строить суда любой сложности, в том числе, ранее не выпускаемых в России. Планируется, что после ввода в эксплуатацию на предприятии будут работать около 7,5 тысяч человек.

Посетителей ярмарки вакансий интересовали вопросы, касающиеся условий труда и соцкультбыта, о возможностях и перспективах карьерного роста. Спрашивали о возможности вахтового метода, переподготовке по нужным заводу специальностям. Согласных на переезд волновали перспективы с жильем. Работодатели заверили, что общежитие и ведомственное жилье — вопрос решаемый.

В завершение представители «Звезды» собрали анкеты у потенциальных сотрудников. 12 специалистов сразу получили приглашение на собеседование.

В администрации края отметили, что Владивосток — не первый город, который предоставил площадку для поиска сотрудников для «Звезды». Подобные ярмарки уже прошли в Большом Камне, Находке, ЗАТО Фокино, Партизанске, Артеме, Уссурийске. На очереди Славянка, Арсеньев, Спасск-Дальний, Ольга, Кавалерово, Дальнегорск, Лесозаводск, Дальнереченск, Камень-Рыболов.

Комментарии
1
Евгений Масколёв
Где вакнсии эти были? В каком Артёме? Опять одних узбеков набрали...
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