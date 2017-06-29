Более 400 вакансий приморцам предлагает судостроительный комплекс «Звезда»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Один из крупнейших работодателей в Приморье предложил владивостокцам более 400 вакансий по 22 специальностям. Сегодня в бухте Большой Камень ведётся строительство современной судоверфи. Здесь будут строить суда любой сложности, в том числе, ранее не выпускаемых в России. Планируется, что после ввода в эксплуатацию на предприятии будут работать около 7,5 тысяч человек.

Посетителей ярмарки вакансий интересовали вопросы, касающиеся условий труда и соцкультбыта, о возможностях и перспективах карьерного роста. Спрашивали о возможности вахтового метода, переподготовке по нужным заводу специальностям. Согласных на переезд волновали перспективы с жильем. Работодатели заверили, что общежитие и ведомственное жилье — вопрос решаемый.

В завершение представители «Звезды» собрали анкеты у потенциальных сотрудников. 12 специалистов сразу получили приглашение на собеседование.