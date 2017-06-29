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04:15 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сносят аварийные дома

​И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года.

Источник: VLADNEWS

И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, капремонт во Владивостоке идет полным ходом. Также в минувшем году было снесено 3 аварийных дома.

Объем финансирования муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Владивостокского ГО» в 2016 году составил 101 миллион рублей. В рамках подпрограммы проведения капремонта (в рамках данной программы работы проводились на условиях софинансирования: 30% — собственники помещений и 70% — средства бюджета города.

Был выполнен капремонт в 47 многоквартирных жилых домах, в том числе:

— ремонт лифтов — 26 лифтов в 19 домах;.

— ремонт крыш — в 16 домах;.

— ремонт фасадов — в 2 домах;.

— ремонт инженерных систем — в 10 домах.

В 2016 году капремонту подлежали 233 многоквартирных жилых дома.

За год был произведен снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными.

За год в администрацию Владивостока поступило 675 обращений об организации проверок самовольно переустроенных и (или) перепланированных жилых и нежилых помещений. Было организовано 1 373 выездные проверки. По фактам допущенных нарушений собственникам, нанимателям жилых и нежилых помещений внесено 255 предписаний с требованием приведения помещений в прежнее планировочное состояние.

В новый 43-квартирный дом по адресу ул. Порт-Артурская, 46 «а» из аварийного жилья переселено 111 человек.

Также продолжала работу муниципальная школа жилищного просвещения «Управдом», созданная в 2012 году.

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