Во Владивостоке сносят аварийные дома
И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года.
И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года.
И. о. главы Владивостока Константин Межонов сегодня, 29 июня, выступает с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Он рассказывает о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.
Так, как сообщил Межонов, капремонт во Владивостоке идет полным ходом. Также в минувшем году было снесено 3 аварийных дома.
Объем финансирования муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Владивостокского ГО» в 2016 году составил 101 миллион рублей. В рамках подпрограммы проведения капремонта (в рамках данной программы работы проводились на условиях софинансирования: 30% — собственники помещений и 70% — средства бюджета города.
Был выполнен капремонт в 47 многоквартирных жилых домах, в том числе:
— ремонт лифтов — 26 лифтов в 19 домах;.
— ремонт крыш — в 16 домах;.
— ремонт фасадов — в 2 домах;.
— ремонт инженерных систем — в 10 домах.
В 2016 году капремонту подлежали 233 многоквартирных жилых дома.
За год был произведен снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными.
За год в администрацию Владивостока поступило 675 обращений об организации проверок самовольно переустроенных и (или) перепланированных жилых и нежилых помещений. Было организовано 1 373 выездные проверки. По фактам допущенных нарушений собственникам, нанимателям жилых и нежилых помещений внесено 255 предписаний с требованием приведения помещений в прежнее планировочное состояние.
В новый 43-квартирный дом по адресу ул.
Также продолжала работу муниципальная школа жилищного просвещения «Управдом», созданная в 2012 году.