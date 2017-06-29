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05:18 (мск), источник: Вести - Красноярск

Губернатор недоволен темпами и качеством строительства водозабора в Игарке

Губернатор края остался недоволен темпами и качеством строительства водозабора в Игарке. Виктор Толоконский потребовал от подрядчика составить реальные сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Источник: Вести - Красноярск

Новый водозабор в Игарке строители должны сдать 31 июля, но губернатор усомнился, что подрядчик успеет и сделает это качественно. Поэтому потребовал сдать объект до наступления холодов. При этом принимать водозабор без благоустройства глава региона не намерен, но и затягивать сроки не позволит.

«Это будет заметно в качестве жизни, поскольку сейчас вода такого безобразного качества, что дальше так нельзя. И в целом водозабор нормализует положение в коммунальном хозяйстве. Здесь просто хаос, и эту ситуацию надо незамедлительно ликвидировать», — подчеркнул губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Качество жизни обсуждали на выездном совещании в Игарке, где поднимались такие вопросы, как переселение ветеранов и пенсионеров из ветхого и аварийного жилья; расширение авиасообщения, а также ремонт спортивных объектов и больницы, где, к слову, уже появилось новое хирургическое отделение. На заседании в Туруханске было разработано специальное распоряжение с перечнем предложений социально-экономического развития территории.

«Практические решения, вероятно, будут определены перечнем поручений губернатора, которые, как известно, в Красноярском крае непосредственно сразу поступают в работу и находят своё отражение в корректировке бюджета, уточнении краевых госпрограмм и принятии конкретных административных и управленческих шагов», — сказал председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Помимо этого глава региона провёл приём граждан, которые обратились к Виктору Толоконскому с личными вопросами.


Вадим КУЛИКОВ

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