В Жанаозене приступили к переработке 304 тысяч тонн опасных отходов

Для этого в городе нефтяников был построен завод, и он уже приступил к переработке этих отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет об утилизации нефтяных отходов (шламов), расположенных в городе Жанаозен — на территории в районе МУ-3, это более 2 гектаров загрязненной земли, в районе центрального пункта подготовки нефти, там еще 130 гектаров, и близ Алыбсеноманского бывшего технического водозабора — 859 гектаров загрязненной земли, всего более 304 тысяч тонн опасных отходов.

«Работа по признанию нефтяных отходов Мангистауской области бесхозными в соответствии с Экологическим кодексом РК и передаче их в республиканскую собственность началась в 2013 году и уже завершена. Прием-передача опасных отходов произведены в рамках контракта, заключенного между АО “Жасыл Даму” и ТОО “ЭкоОриентир”, с участием представителя департамента экологии по Мангистауской области. “ЭкоОриентир” уже построило в городе Жанаозен завод по переработке нефтяных отходов и с начала года занимается их переработкой», — рассказал заместитель руководителя управления экологии Мангистауской области Бауыржан Амирбеков.

Также на встрече было сказано об отходах колчедана (96 тысяч 852,9 тонн) и серы (4 тысячи 939,2 тонн), находящихся на территории ТОО «КазАзот» и принадлежащих бывшему «Сернокислотному заводу» (СКЗ). Отходы признаны историческими и в настоящее время переданы в республиканскую собственность.

Было сказано и о самом большом объеме шламонакопителей в регионе — это 11 несанкционированных шламонакопителей, общим объемом отходов в размере 1 млн 288 тысяч кубических метров, расположенных на контрактной территории АО «Озенмунайгаз». Данные отходы не являются результатом деятельности ОАО «Узеньмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз» и АО «Озенмунайгаз» — на этот счет есть соответствующее решение специализированного административного суда города Актау и специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

Однако АО «ОМГ» планировал выделить 15 млрд тенге для их рекультивации, взять на себя утилизацию и переработку данных отходов, а также очистку нефтезагрязненных территорий в пределах контрактной территории. Данная работа должна выполняться в рамках выполнения обязательств меморандума в сфере охраны окружающей среды, подписанного еще в 2015 году с участием представителей министерств охраны окружающей среды и нефти и газа, а также АО НК «КазМунайГаз».

Предметом меморандума является утилизация/переработка отходов на необорудованных шламонакопителях в объеме 1 288 355 кубических метров на сумму не более 12 млрд тенге и очистка нефтезагрязненных территорий в объеме 252 тысяч 850 кубических метров на сумму не более 3 млрд тенге. АО «Озенмунайгаз», подписав меморандум, заявило о решении выделить не более 15 млрд тенге и заниматься сокращением отходов на добровольной основе. Однако эта работа не ведется.

«АО “ОМГ” ежегодно должно было выделять по 1,7 млрд тенге. Однако на сегодняшний, по данным проведенных проверок, что в 2015 и 2016 годах предприятием деньги не выделялись. Это нарушает требования данного меморандума. Переработка отходов 11 шламонакопителей не производится, этим никто не занимается, данные отходы загрязняют окружающую среду, наносят ей значительный вред, а также здоровью граждан», — уточнил Б. Амирбеков.