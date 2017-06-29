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06:02 (мск), источник: Губерния онлайн

«ТОРовские» огурцы исчезли с прилавков магазинов Хабаровска

Компания JGC Evergreen приостановила производство этих овощей.

Источник: Reuters

Огурцы из теплицы индустриального парка «Авангард» (ТОР «Хабаровск») перестали поступать в магазины краевого центра. Как выяснилось, в тепличном комплексе модернизируют оборудование, поэтому огурцы там сейчас не выращивают, сообщает портал «Губерния».

«Модернизация тепличного комплекса проходит с июня по август. Работы проводятся с целью создать наилучшие условия для выращивания рассады. На это время производство огурцов приостановлено», — рассказал представитель компании JGC Evergreen Александр И.

В компании рассчитывают, что следующая партия огурцов с территории опережающего развития попадет на прилавки к концу сентября.

Напомним, что в марте началось строительство второй теплицы JGC Evergreen. Его собираются завершить в сентябре 2017 года. В новой теплице будут выращивать огурцы, помидоры, сладкий перец и салат.

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