Доходы бюджета Иркутской области увеличат на 6,7 млрд рублей

Областной бюджет Иркутской области предложили увеличить на 6,7 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — поступления от налога на прибыль организаций. Изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвердили на 52-й сессии ЗС накануне, 28 июня. Таким образом, Доходы составят 126,2 млрд рублей, расходы — 134,6 млрд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

Значительная доля дополнительных средств — 2,6 млрд рублей будет направлена на реализацию «майских» указов президента РФ по увеличению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в том числе педагогов и врачей. Также будет увеличен объем субвенции на общее и дошкольное образование на 2 млрд рублей, на меры социальной поддержки дополнительно предусмотрено 864 млн рублей, выделены средства на подготовку к отопительному сезону и другие статьи расходов. На 1,4 млрд рублей будет увеличена помощь муниципальным образованиям, в том числе 340 млн рублей составят дотации на сбалансированность.

«Депутаты Олег Тюменев, Геннадий Нестерович и Сергей Бабкин обратили внимание правительства на низкие заработные платы младшего обслуживающего персонала в бюджетных учреждениях, несмотря на стимулирующие выплаты. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин добавил, что к нему также поступает много жалоб по этой теме и предложил усилить ведомственный контроль, поскольку фонд заработной платы распределяется руководителем учреждения. Председатель Заксобрания Сергей Брилка поддержал это мнение, предложив правительству проводить больше проверок учреждений, от работников которых поступают обращения на заниженную зарплату», — отметили в пресс-службе.

Депутат ЗС Ирина Синцова спросила, заложены ли средства на транспортные расходы спортивных команд для участия в соревнованиях, а также средств на проведение спортивных массовых мероприятий. Министр физической культуры Иркутской области Илья Резник ответил, что средства на транспортные расходы не предусмотрены данной корректировкой, средства же на массовые мероприятия были заложены при мартовской корректировке бюджета. Депутат предложила вернуться к вопросу при следующем внесении изменений в бюджет. Заместитель председателя правительства Кузьма Алдаров поинтересовался, предусмотрено ли дополнительное финансирование сельского хозяйства. Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова пояснила, что текущими изменениями финансирование на данную сферу будет увеличено только на 3,5 млн рублей. Однако в ходе мартовской корректировки на сельское хозяйство было добавлено 200 млн рублей, но процент освоения средств профильным министерством остается низким.

Депутатов также интересовал вопрос обеспеченности питанием и лекарствами в социальных учреждениях для детей. Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Алексей Макаров заверил, что средства на питание, соответствующее всем требованиям, и медикаменты заложены в бюджете в полном размере. Заместитель председателя Заксобрания, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала, что парламентариям поступило обращение от Нижнеудинского района, в котором говорится о необходимости увеличения финансирования на организацию авиарейсов в Тофаларию, в связи с чем она спросила о позиции правительства по данному вопросу. По мнению министра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Артура Сулейменова, заложенных в настоящее время средств в бюджете достаточно до конца года.

В рамках второго чтения, которое прошло на этой же сессии, были приняты поправки, предусматривающие расходы на капитальный ремонт ряда объектов, на переселение граждан из сгоревшего поселка Бубновка, а также на обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Сергей Брилка попросил уточнить, предусмотрены ли деньги на приобретение мебели и оборудования для школ, отремонтированных в 2016 году. Наталья Дикусарова подтвердила, что на эти цели будет выделено 34 млн рублей для 12-ти образовательных учреждений.

Напомним, что общая сумма госдолга Иркутской области за май не изменилась. Сейчас задолженность составляет 13,67 млрд рублей. На 1 июня бюджетные кредиты составляли 8,67 млрд (63,4% от общего объема госдолга), 5 млрд рублей (36,6%) — ценные бумаги.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что доходная часть бюджета Приангарья увеличена на 18,4 млрд рублей, из них 8,6 млрд — целевые или условно целевые поступления из федеральной казны, заявила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на 48-й сессии Законодательного собрания, 15 марта. По уточненным прогнозам, на 4,4 млрд рублей вырастут поступления от налога на прибыль организаций, на 2,8 млрд — от налога на доходы физических лиц, дополнительные доходы область также получит от акцизов на алкоголь. Дефицит бюджета региона установился на уровне 8,4 млрд рублей.

Также напомним, что бюджет Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов приняли в третьем и окончательном чтении депутаты Законодательного собрания региона 16 декабря 2016 года, на 46-й сессии. В ходе третьего чтения поправок к документу не поступило и председатель профильного комитета парламента Наталья Дикусарова предложила принять его в текущей редакции. Выступление главы областного СУ СКР Андрея Бунева не осталось без внимания — правительство и парламент региона намерены плотно заняться проблемой недофинансирования социальных учреждений в первом квартале 2017 года.