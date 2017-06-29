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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Конкурсный отбор инвесторов для аэропорта в Иркутске пройдет до конца года

Власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов.

Источник: Reuters

Власти Иркутской области до конца 2017 года проведут конкурс на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта, сообщил в среду в ходе сессии Законодательного собрания губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области.

«Если говорить об идее, которая закладывается в строительство нового аэропорта, то мы должны привлечь как минимум четырех инвесторов — чтобы они по 25% вложили в этот проект. И из них у государства будет 25% плюс одна акция — для того, чтобы не устраивать монополизма», — сказал Левченко.

В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с инвестициями не менее 20 млрд рублей.

Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года Министерство имущественных отношений области стало единственным акционером аэропорта.

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