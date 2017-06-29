Конкурсный отбор инвесторов для аэропорта в Иркутске пройдет до конца года
Власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов.
Власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов.
Власти Иркутской области до конца 2017 года проведут конкурс на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта, сообщил в среду в ходе сессии Законодательного собрания губернатор региона Сергей Левченко.
По его словам, власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом
«Если говорить об идее, которая закладывается в строительство нового аэропорта, то мы должны привлечь как минимум четырех инвесторов — чтобы они по 25% вложили в этот проект. И из них у государства будет 25% плюс одна акция — для того, чтобы не устраивать монополизма», — сказал Левченко.
В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях
Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года Министерство имущественных отношений области стало единственным акционером аэропорта.