Убыточные аэропорты Красноярского края передадут «Черемшанке»

Убыточные аэропорты Красноярского края, которые сейчас находятся в ведении авиакомпании «КрасАвиа», передадут авиапредприятию «Черемшанка». Об этом сообщил глава агентства по управлению государственным имуществом края Андрей Самохин.

Вопрос 27 июня рассматривался на заседании комитета по бюджету и экономической политике в Законодательном Собрании.

Андрей Самохин предложил включить в перечень приватизируемых в 2017 году государственные предприятия «КрасАвиа», «Черемшанка» и неиспользуемое здание по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134.

В министерстве транспорта уточнили, что «Черемшанке» предстоит справляться с убытками после передачи ей нерентабельного аэродромного хозяйства, находящегося на балансе «КрасАвиа».

Процедуры по передаче имущества завершатся осенью.

«КрасАвиа» несет финансовые потери от эксплуатации аэропортов — порядка 137 млн рублей. Годовая прибыль «Черемшанки» на сегодня составляет около 60 млн рублей. Если учесть субсидии в 120 млн рублей, которые направляются на поддержание аэропортовой деятельности в крае, то предприятие в любом случае останется в плюсе, — цитирует пресс-служба регионального парламента представителя министерства транспорта.

Напомним, о возможном акционировании «КрасАвиа» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил в январе 2017 года. По его словам, сделать компанию привлекательной для рынка пока вряд ли возможно, учитывая существенные расстояния в крае между населенными пунктами и сравнительно небольшой пассажиропоток.

«КрасАвиа» осуществляет регулярные и чартерные рейсы на самолетах и вертолетах компании по социально значимым маршрутам в районы Крайнего Севера из Красноярска и краевых муниципальных центров. Кроме того, предприятие занимается ведением аэропортовой деятельности в таких населенных пунктах, как Тура, Байкит и Ванавара. Выручка компании в 2015 году составила 2 млрд руб. (в 2014 году — 1,7 млрд руб.), чистая прибыль — 1,6 млн руб.