В Омской области появится новая котельная за 10 млн рублей

Два года назад почти все местные жители перешли на индивидуальные газовые котлы. Новый модуль за 10 млн рублей заменит старую убыточную котельную и будет обогревать объекты соцсферы и единственный многоквартирный дом в этом селе.

Кроме того, власти планируют построить и реконструировать водопроводные сети в Азовском и Исилькульском районе. На это потратят 19 млн рублей.

Кроме того, власти планируют построить и реконструировать водопроводные сети в Азовском и Исилькульском районе. На это потратят 19 млн рублей.

Также за счёт бюджета построят водопровод длиной 5,5 км между сёлами Сосновка и Новинка, а после во втором проложат и внутрипоселковые коммуникации по программе соцразвития села. В планах продолжить ремонт Исилькульского группового водопровода и заменить шесть изношенных участков трубы в Исилькуле и один участок на магистральной ветке.

490 тыс. рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ власти распределили между муниципалитетами-участниками программы переселения граждан из аварийного жилья.

В 2017 году 60 млн. рублей из областного бюджета пойдут на модернизацию сельских коммунальных систем: по 20 млн на теплоснабжение, водоснабжение и замену оборудования.

Летом в сёлах установят более 50 современных котлов, заменят сети: 60 км водопроводных и 50 км тепловых.