В Омской области появится новая котельная за 10 млн рублей
Объект теплоснабжения построят в одном из сёл Оконешниковского района.
Объект теплоснабжения построят в одном из сёл Оконешниковского района.
Модульная газовая котельная появится в селе Маяк Оконешниковского района, сообщает
Два года назад почти все местные жители перешли на индивидуальные газовые котлы. Новый модуль за 10 млн рублей заменит старую убыточную котельную и будет обогревать объекты соцсферы и единственный многоквартирный дом в этом селе.
Также за счёт бюджета построят водопровод длиной 5,5 км между сёлами Сосновка и Новинка, а после во втором проложат и внутрипоселковые коммуникации по программе соцразвития села. В планах продолжить ремонт Исилькульского группового водопровода и заменить шесть изношенных участков трубы в Исилькуле и один участок на магистральной ветке.
490 тыс. рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ власти распределили между
В 2017 году 60 млн. рублей из областного бюджета пойдут на модернизацию сельских коммунальных систем: по 20 млн на теплоснабжение, водоснабжение и замену оборудования.
Летом в сёлах установят более 50 современных котлов, заменят сети: 60 км водопроводных и 50 км тепловых.