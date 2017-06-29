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06:44 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области появится новая котельная за 10 млн рублей

Объект теплоснабжения построят в одном из сёл Оконешниковского района.

Источник: Аргументы и факты

Модульная газовая котельная появится в селе Маяк Оконешниковского района, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Два года назад почти все местные жители перешли на индивидуальные газовые котлы. Новый модуль за 10 млн рублей заменит старую убыточную котельную и будет обогревать объекты соцсферы и единственный многоквартирный дом в этом селе.

Кроме того, власти планируют построить и реконструировать водопроводные сети в Азовском и Исилькульском районе. На это потратят 19 млн рублей.

Также за счёт бюджета построят водопровод длиной 5,5 км между сёлами Сосновка и Новинка, а после во втором проложат и внутрипоселковые коммуникации по программе соцразвития села. В планах продолжить ремонт Исилькульского группового водопровода и заменить шесть изношенных участков трубы в Исилькуле и один участок на магистральной ветке.

490 тыс. рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ власти распределили между муниципалитетами-участниками программы переселения граждан из аварийного жилья.

В 2017 году 60 млн. рублей из областного бюджета пойдут на модернизацию сельских коммунальных систем: по 20 млн на теплоснабжение, водоснабжение и замену оборудования.

Летом в сёлах установят более 50 современных котлов, заменят сети: 60 км водопроводных и 50 км тепловых.

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