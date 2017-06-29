Авиакомпания AZUR air оштрафована на 100 тыс. рублей за задержку рейса в Таиланд

Суд в Красноярске признал авиакомпанию AZUR air виновной в нарушении условий лицензии и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за длительную задержку рейса. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что компания «необоснованно допустила задержку рейса в Пхукет (Таиланд) продолжительностью более 12 часов». Инцидент произошел 24 декабря 2016 года.

«По результатам проверки Красноярская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией)», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, чартерная авиакомпания Azur Air зарегистрирована в Красноярском крае, базируется в московском аэропорту Домодедово, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Международные чартерные рейсы совершаются из 30 городов России.

Ранее Росавиация составила рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2016 году. Среди лидеров — авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), «ЮТэйр» и «Победа». Самым непунктуальным перевозчиком года признан AZUR air — почти 15% рейсов задержано более чем на два часа и 7% более чем на 6 часов.