Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Госсекретарь США обратился к России и Китаю с призывом
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Тимошенко: «До 2019 года от Украины не останется и костей»
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания AZUR air оштрафована на 100 тыс. рублей за задержку рейса в Таиланд

Компания «необоснованно допустила задержку рейса в Пхукет».

Суд в Красноярске признал авиакомпанию AZUR air виновной в нарушении условий лицензии и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за длительную задержку рейса. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что компания «необоснованно допустила задержку рейса в Пхукет (Таиланд) продолжительностью более 12 часов». Инцидент произошел 24 декабря 2016 года.

«По результатам проверки Красноярская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией)», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, чартерная авиакомпания Azur Air зарегистрирована в Красноярском крае, базируется в московском аэропорту Домодедово, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Международные чартерные рейсы совершаются из 30 городов России.

Ранее Росавиация составила рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2016 году. Среди лидеров — авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), «ЮТэйр» и «Победа». Самым непунктуальным перевозчиком года признан AZUR air — почти 15% рейсов задержано более чем на два часа и 7% более чем на 6 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Источник ключевой воды на юге края назвали в честь Ивана Ярыгина
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили черные списки сомнительных клиентов
В Минобороны РФ посмеялись над «красотой» британского авианосца
Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь