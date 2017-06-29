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07:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские активисты: Отремонтированные участки трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре уже посыпались

В краевом управлении автодорог знают о ямах и трещинах, однако денег на ремонт не хватает.

Источник: РИА "Новости"

Активисты Общероссийского народного фронта заявили, что отремонтированные отрезки дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре уже начали разрушаться. По словам «фронтовиков», на реконструкцию этой дороги в 2015 году было потрачено 1,7 млрд рублей. В Хабаровском управлении автомобильных дорог подтвердили, что проблема есть, но опровергли информацию о том, что два года назад на ремонт трассы потратили такую сумму, сообщает портал «Губерния».

«Активисты Народного фронта в рамках проекта “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог” провели рейд, в ходе которого выяснилось, что недавно построенные участки 137 км, 155 км, 379 км, 400 км вновь требуют ремонта», — пишут представители регионального отделения ОНФ в пресс-релизе.

По мнению активистов, эти отрезки дороги угрожают безопасности водителей и срочно требуют ремонта.

«Ямы на гравийном и асфальтобетонном покрытии появляются из-за плохого содержания дороги, а трещины — результат неравномерной усадки земляного полотна. Грунт земляного полотна не соответствует проекту. Просадки — скорее всего, результат недостаточного уплотнения. Более вероятно, что земляное полотно возводили зимой, отсыпали мерзлым грунтом. Грязь — материал дорожной одежды не соответствует проекту. Скорее всего, применили все, что под руку попало», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.

Представители ОНФ написали письмо в Хабаровскуправтодор с просьбой разобраться в проблеме и принять меры. Главный инженер управления прокомментировал это обращение.

«Стоит признать, что проблемы с пригородными трассами есть, в том числе и на указанных участках. К сожалению, все сроки межремонтных работ не соблюдаются из-за недостаточного финансирования. Проблемные участки трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре нам достались еще от лесопромышленного комплекса. Уже тогда был полный износ дорожной одежды, осталась лишь земляная поверхность. Тяжеловесный поток машин здесь ни при чем, есть лишь естественный износ. Ситуацию в этом году усугубило и аномально дождливое лето. Также погода подпортила дороги в районе Полины Осипенко и в Солнечном районе. В целом 80% протяженности краевых дорог изношены. В среднем асфальтные дороги надо ремонтировать раз в пять-шесть лет. Представьте, что в некоторых районах обновление трассы не делалось по 15−18 лет. То, что в 2015 году был какой-то капитальный ремонт на “николаевской трассе”, и сумма, которая на него якобы была потрачена, — это выдумки активистов», — рассказал главный инженер Хабаровскуправтодора Владимир Омельченко.

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