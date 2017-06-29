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07:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Востсибстрой» возведет в Иркутске новое здание облсуда за 1,5 млрд рублей

Строительство начнется в июле 2017 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Компания «Востсибстрой» выиграла аукцион на строительство нового здания Иркутского областного суда за 1,5 млрд рублей в столице Приангарья. Начало строительных работ запланировано на июль 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт госзакупок.

Здание суда будет расположено на пересечении улиц Байкальской и Лыткина.

«Здание суда площадью 17 тысяч кв. метров должно состоять из трех блоков в шесть и 10 этажей. В подвале предусмотрен переход для судей из подземной автостоянки», — говорится в документах закупки.

Строительство займет четыре года.

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