«Востсибстрой» возведет в Иркутске новое здание облсуда за 1,5 млрд рублей
Строительство начнется в июле 2017 года.
Строительство начнется в июле 2017 года.
Компания «Востсибстрой» выиграла аукцион на строительство нового здания Иркутского областного суда за 1,5 млрд рублей в столице Приангарья. Начало строительных работ запланировано на июль 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт госзакупок.
Здание суда будет расположено на пересечении улиц Байкальской и Лыткина.
«Здание суда площадью 17 тысяч кв. метров должно состоять из трех блоков в шесть и 10 этажей. В подвале предусмотрен переход для судей из подземной автостоянки», — говорится в документах закупки.
Строительство займет четыре года.