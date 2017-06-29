Из Омска в Сургут построят прямую дорогу
Предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска.
Предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска.
Министр строительства и
В схеме предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска. Обходы будут связаны с федеральными трассами Омск — Тюмень и Челябинск — Новосибирск.
Прямая дорога свяжет Черлак, Павлоградку, Одесское и Полтавку. Появится прямая дорога на Колосовку через Саргатское. Главная магистраль пройдет от Тюкалинска через Большие Уки и Тевриз, а затем через Васюганские болота в Тюменскую область до Сургута.
Еще одна дорога свяжет Тару и Томскую область.
В регионе планируется построить дублер Транссиба, который бы связал Называевск, Саргатское (там будет построен ж/д мост через Иртыш) и Горьковское. Эта ветка уйдет в Новосибирскую область на Татарск.