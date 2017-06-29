Из Омска в Сургут построят прямую дорогу

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов представил новую схему территориального планирования региона. Ее разработал Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Документ дает представление о том, какие инфраструктурные объекты могут появится в Омской области в ближайшие 20 лет, сообщает портал «Омск здесь».

В схеме предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска. Обходы будут связаны с федеральными трассами Омск — Тюмень и Челябинск — Новосибирск.

Прямая дорога свяжет Черлак, Павлоградку, Одесское и Полтавку. Появится прямая дорога на Колосовку через Саргатское. Главная магистраль пройдет от Тюкалинска через Большие Уки и Тевриз, а затем через Васюганские болота в Тюменскую область до Сургута.

Еще одна дорога свяжет Тару и Томскую область.

В регионе планируется построить дублер Транссиба, который бы связал Называевск, Саргатское (там будет построен ж/д мост через Иртыш) и Горьковское. Эта ветка уйдет в Новосибирскую область на Татарск.