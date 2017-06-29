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07:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Прямой авиарейс от Иркутска до Чэнду откроется с 29 июня

Иркутск для Lucky Air является вторым после Москвы российским направлением.

Китайская авиакомпания Lucky Air с 29 июня начнет выполнять рейсы из Чэнду (КНР) в Иркутск, сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска.

«Перелет по маршруту Чэнду — Иркутск — Чэнду будет осуществляться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, на Boeing 737. Рейсы стоят в расписании аэропорта до конца весенне-летней навигации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Иркутск для Lucky Air является вторым после Москвы российским направлением — свою программу полетов в РФ авиакомпания открыла в середине июня.

Сейчас рейсы в Китай (в 8 городов) из Иркутска выполняют также авиакомпании Hainan Airlines, China Eastern, Juneyao Airlines, Tianjin Airlines.

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