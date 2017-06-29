В Уфе на благоустройство города потратят 32,5 миллиона рублей
Местные жители стали инициаторами 31 проекта.
Местные жители стали инициаторами 31 проекта.
Депутаты горсовета башкирской столицы рассмотрели проекты горожан по улучшению жизни в Уфе. Одни просили приобрести турниковый комплекс с резиновым покрытием, другие — привести в порядок наружное освещение, кроме того, среди популярных проектов: благоустройство скверов и капремонт мусорных площадок.
В итоге, в перечень проектов развития общественной инфраструктуры включен 31 проект. Общая сумма составляет 32 534 658,5 рублей.
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