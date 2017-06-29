Как изменились цены на продукты в Астане с приходом лета — исследование

Так, столичные жители ощутили значительный рост цен на овощи: капуста подорожала к маю сразу на 17,9 процента, свекла — на 17 процентов, картофель — на 12,4 процента, морковь — на 6,8 процента. Для сравнения, в целом по стране капуста выросла в цене на 17,2 процента, а вот свекла — всего на 6,1 процента.

Примечательно, что и в мае эти товары уже показывали значительное удорожание — капуста на 8,4 процента за месяц, свекла — на 6,6 процента. Вместе с тем сезонные овощи порадовали астанчан удешевлением: помидоры и чеснок — на 19−20 процентов, огурцы — на 4 процента.

Из мясной продукции в период оразы и айта ощутимее всего подорожала баранина — на 3,6 процента к маю. Среди рыбной продукции астанчане наблюдали рост цен на консервы (+4,6 процента) и на свежую рыбу (+3 процента). В среднем по РК цены на эти продукты особо не изменились (рост менее 1 процента).

В целом в месяц открытия ЭКСПО цены на морковь и капусту в Астане были на 7−8 процентов выше, чем в среднем по РК, на картофель и свеклу — сразу на 17−18 процентов, на баранину — на 21,5 процента.

В то же время столичный акимат сообщил, что рост цен на продукты питания в Астане связан не с ЭКСПО, а с сезонным уменьшением запасов. Управление сельского хозяйства сообщило, что в мае был зафиксирован значительный рост цен на лук (41,9 процента), картофель (22,2 процента), капусту (19,8 процента) и морковь (18,2 процента).

По данным оптовых поставщиков, причиной роста является сезонное уменьшение запасов этих продуктов. В частности, из-за дефицита продукции закупочные цены на картофель из Акмолинской области выросли на 92 процента, лук (ЮКО) — на 80 процентов, морковь (Павлодар, Кыргызстан) — на 57 процентов, капуста (Акмолинская область) — на 69 процентов.

Городским управлением сельского хозяйства проводится работа по недопущению необоснованного роста цен и мероприятия по формированию стабилизационного фонда продовольственных товаров, в который будут закуплены товары, наиболее подверженные риску удорожания. Рост цен на капусту и свеклу несколько скомпенсирован удешевлением других сезонных овощей.

Так, помидоры снизились в цене за июнь на 19,6 процента (по РК — на 20,9 процента), чеснок — на 19,3 процента (по РК — на 11,5 процента), огурцы — на 4,3 процента (по РК — сразу на 25,5 процента). Также заметно подешевели яйца (-6,6 процента), курага (-2,7 процента) и гречневая крупа (-2,4 процента).

Впрочем, те же яйца стоили по итогам июня в столице на 19,9 процента дороже, чем в среднем по республике, курага — на 32,7 процента, а гречка — сразу на 42,1 процента.