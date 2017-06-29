Власти Красноярска собираются взять кредит на 1,3 млрд рублей

Администрация Красноярска берет новый кредит на 1,3 млрд руб. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Деньги пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета.

Сумма разбита на пять лотов: два по 200 млн руб. и три по 300 млн. Все кредиты берутся на 3 года, процент определится по итогам торгов, которые подведут 17 июля. Займы берутся для финансирования дефицита бюджета города и погашения кредитных обязательств.

Отметим, что администрация уже брала такие кредиты — по данным на сайте госзакупок, с начала 2017 года их сумма составила 2,7 млрд руб.

Как сообщала мэрия ранее, деньги занимают, чтобы погасить кредиты с более высокими процентами. Тогда сумма городского долга не изменится, а расходы на его обслуживание уменьшатся — это снизит нагрузку долга на бюджет.

Добавим, что бюджет Красноярска на 2017 год утвержден в размере 24,779 млн рублей доходов и 25,279 млн рублей расходов. Дефицит бюджета составляет 500 млн рублей. На 1 января 2017 года объем муниципальной задолженности составлял более 11,578 млрд рублей.